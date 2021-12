A tartósan magas infláció és az alacsony szinten ragadt amerikai kötvényhozamok kombinációja felértékeli a tengerentúli irodapiacot, amennyiben a beruházások olcsón finanszírozhatók, a bérleti díjakat viszont fűti az áremelkedés. Bár még mindig jellemző a home office és a hibrid foglalkoztatás, s a koronavírus omikron-mutációja is késleltetheti az irodákba való visszatérést, a nagy alternatívalap-kezelők most óriási téteket tesznek az irodapiacra.

Komoly feltűnést keltett, hogy az Oak Hill Advisors alap ellenőrző részesedést vásárol egy új, 55 emeletes chicagói irodatoronyból.

A megállapodás 1 milliárd dollárra értékeli a North Wacker Drive 110 fölé magasodó, másfél millió négyzetméteres ingatlant. A felhőkarcoló 2020 októberében nyílt meg hatalmas előcsarnokkal, számos étkezési lehetőséggel és egy másodlagos légszűrő rendszerrel, amelyet a világjárvány alatt építettek be. Jelenleg a kihasználtsága 85 százalékos, s a bérlők között találjuk a Bank of Americát és a Morgan Lewis ügyvédi irodát. A jövőre záruló üzletet azért kíséri kiemelt figyelem, mert chicagói ingatlanért a járvány kezdete óta nem fizettek ennyit. Úgy tűnik, hogy a nagyszerű kilátással és a legmodernebb légszűréssel rendelkező, csúcskategóriás ingatlanok vonzzák a bérlőket, akik keresik a módját, hogy visszacsalogassák a munkavállalókat az irodatornyokba.

Fotó: robertharding via AFP

A The Wall Street Journal idézi a chicagói ingatlant forgalmazó Howard Hughes vezérigazgatóját, David O’Reillyt, aki korábban elemzőknek azt mondta: nem az első vevőt keresik, hanem kivárják a megfelelő árat ajánló vásárlót. Az Oak Hill azóta aktív vásárló az irodapiacon, amióta tavaly új ingatlanüzletágat alapított Matt Bornstein, a Deutsche Bank kereskedelmi ingatlanos egységének korábbi globális igazgatója vezetésével. Nincs egyedül a piacon az Oak Hill, és nemcsak Chicagóban lódult meg a felhőkarcolók iránti kereslet. Egy másik alapkezelő, a Blackstone most New Yorkban folytat előrehaladott tárgyalásokat egy kétéves irodatorony, a One Manhattan West 49 százalékos részesedésének megszerzéséről.

Ez az üzlet még izgalmasabb, hiszen ezt a felhőkarcolót 2,85 milliárd dollárra értékelik.

A magántőke-társaságok feltűnő aktivitása a kereskedelmi ingatlanok piacán azokat az elemzői prognózisokat erősíti, amelyek nem számolnak az infláció gyors letörésével.

Fotó: VG

Pontosabban nem veszik komolyan az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed héjaszólamait abból a történelmi tapasztalatból kiindulva, hogy az elmúlt évszázadban csak kétszer maradtak le tartósan az államapapír-piaci kamatok az inflációtól, mégpedig a két világháború utáni időszakban. És mindkét peridusban a mostanihoz hasonló volt még két peremfeltétel, mégpedig az elszaladt államadósság és a laza monetáris politika. Márpedig ilyen szituációkban az Egyesült Államok sosem az adósság visszafizetésére törekedett, hanem mindig a gazdaság refinanszírozása és az adósság elinflálása irányába mozdult. Ha most is ez történik, az tágas mozgásteret biztosíthat az ingatlanfejlesztőknek.