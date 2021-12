Alighogy hogy megjött, már távozik is a New York-i parkettről a legsikeresebb kínai fuvarmegosztó/ételszállító/fintech vállalkozás, a Didi Global.

Nem önszántából fogják azonban kilistázni részvényeiket és áttelepíteni a velük való kereskedést a barátibb hongkongi tőzsdére, hanem a kínai kormány kifejezett kérésének tesznek ezzel eleget.

A döntést a kínai Twitteren, a Weibón jelentette be az óriásvállalat.

Akár zsarolásnak is lehet nevezni a pekingi fenyegetést, a hatóságok ugyanis pár héttel ezelőtt megüzenték, hogy az adatvédelmi, azaz nemzetbiztonságot is érintő megfontolások miatt a Didinek nincs keresnivalója az amerikai tőzsdéken. Korábban kitiltották a Didi 25 internetes applikációját a webshopokból, és megtiltották neki az ügyféltoborzást.

Pekingnek megvannak az eszközei arra, hogy ha önként és dalolva nem teljesítik az utasításait, akkor arra rávegye a renitens vállalkozást.

Ismeretes, hogy az amerikai tőzsdei bevezetéssel egy időben a kínai hatóságok vizsgálatot indítottak a Didi adatkezelési technikája miatt, és versenyellenesség gyanúja is felmerült vele szemben. Már akkor utaltak arra, hogy a cég rossz hajóra vett jegyet, nem New Yorkban, hanem legfeljebb Hongkongban kellene kikötnie és lehorgonyoznia. Esetleg a két sanghaji tőzsde egyikén, ahol szintén tárt karokkal várták volna. Makacsságuk most nemcsak a cégnek, hanem a részvényeseinek is sokba kerülhet. Ahogy azt a Pekingnek ellenszegülő technológiai titánok, mint az Alibaba és a hozzá kötődő Ant Group vagy a Tencent is megtapasztalhatták.

Fotó: Imaginechina via AFP

A Didi Global most kettős bevezetés eszközével kezdi meg a kivonulást New Yorkból,

részvényeik belistázását kezdeményezik a hongkongi börzén a következő három hónap során, majd júniusig az utolsó részvényüket is „áthajózzák” oda, felszámolva az amerikai kapcsolatot. Igaz, nem teljesen. Az ügy pikantériája ugyanis, hogy a pénteki távozás bejelentését megelőző napon debütált a NASDAQ-on a szingapúri, a Didiével azonos profilú Grab, méghozzá bombasikerrel, 40 milliárd dolláros kapitalizációval. Csakhogy a Grab egyik főrészvényese épp a Didi. (A másik pedig az Uber.)

A Didi Global öt hónappal ezelőtt, július másodikán egy 4,4 milliárd dolláros elsődleges bevezetés (IPO) keretében lépett tőzsdére New Yorkban, a cég most azzal nyugtatgatja a befektetőit, hogy nem szenvednek kárt, egyben biztosította őket, hogy értékpapírjaik tulajdonosaiként ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint eddig, csak egy másik, nemzetközileg szintén elismert tőzsdén.

A költözés azonban nem lesz egyszerű, számos adminisztratív akadálya van

– figyelmeztettek a Reutersnek név nélkül nyilatkozó források. Ezeket valahogy csak megoldják, a lényeg, hogy a Didi működéséhez szükséges betiltott applikációk még az idén visszatérhetnek és újra használhatók lesznek.