Visszatér Kínába a Renault, amely bő egy éve jelentette be kivonulását a világ legnagyobb autópiacáról – ezek szerint elhamarkodottan. Igaz,

a kerülőutat választják a franciák, mivel nem Kínában, hanem kínai partnerrel közösen Dél-Koreából látják majd el a teljes ázsiai piacot egy ott gyártandó hibrid modellsorozattal. A döntésnek racionális oka is van, ugyanis a dél-koreai gyártást – Kínával szemben – nem érintik az amerikai vámszankciók, így megnyílik a lehetőség a hibridek tengerentúli exportjára is.

Ez különösen fontos kínai partnerük, a Geely számára, amely ezzel a kanyarral vámmentességet tud elérni amerikai exportja számára. A Renault és a Geely közös projektjét hamarosan bejelentik, s a Reuters információi szerint az együttműködésben valamilyen szinten a kínai gyártás is szerepet kap majd.

A dél-koreai Busan kikötővárosában a franciáknak két évtizede működik egy összeszerelő üzeme, az adja majd az együttműködés alapját. Itt a Samsung számára készítettek autókat a helyi piacra. A Renault Samsung Motorsban a franciák 80 százalékot birtokolnak, de a közös vállalatnak az utóbbi időkben nem megy valami fényesen, forgalmuk 2017 óta a felére csökkent. Tavaly 116 ezer járművet értékesítettek, idén november végén 120 ezernél járnak.

Fotó: AFP/HECTOR RETAMAL

A BMW partnereként, a Volvo tulajdonosaként és Daimler nagyrészvényeseként is ismert Geely kezdetben a Volvo XC40 alapjaira épített mutatós Lynk & Co 01 nevű hibrid városi terepjáróját készítené Busanban – azoknak is a hibrid és a benzines változatát –, míg az alkatrészek gyártását és beszállítását a bejáratott kínai partnereire bízza. Később a Renault-val közösen fejlesztendő modellekkel bővülne a paletta, amelyekhez már dél-koreai beszállítókat is keresni fognak.

A Renault most a kínai piacra bevezetendő új márkájának dizájnjára, marketingjére és eladói hálózatának megszervezésére koncentrál., a Geely ebben is a segítségére lehet. A francia autógyártó tavaly lépett ki a kínai Dongfenggel közös vállalatából, azóta áttételesen stratégiai partnere, a Nissan révén van jelen az országban. Azt egyelőre nem tudni, hogy az amúgy sem acélos Renault-Nissan-Mitsubishi szövetségben okoz-e törést vagy számottevő változást a Geely megjelenése.