Ukrajna erre nem számított: bejelentette a gazdag uniós ország, nem vesz nekik amerikai fegyvereket – ez az oka

Csehország nem vesz részt a NATO-n keresztüli amerikai fegyvervásárlásban Ukrajna számára – jelentette be Petr Fiala cseh miniszterelnök a Publico.cz hírportálnak. A kormányfő szerint Prága továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, de ezt más eszközökkel kívánja megtenni, például lőszerbeszerzéssel és más már folyamatban lévő projektekkel.

Prága továbbra is támogatja Ukrajnát, de nem csatlakozik az amerikai fegyvervásárlási kezdeményezéshez / Fotó: Only_NewPhoto

Fiala döntését megerősítette a cseh kormányszóvivő, Lucie Michut Jesátková, valamint a védelmi minisztérium is. A tárca szóvivője, Kartel Capek hangsúlyozta: a cseh segítségnyújtás nem csökken, csak más irányt vesz. Kiemelte, hogy Csehország továbbra is támogatja Ukrajnát a NATO washingtoni csúcstalálkozóján tett vállalások mentén is.

Amerikai fegyvervásárlás Ukrajnának

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte: az Egyesült Államok korszerű fegyvereket értékesít a NATO-nak, amelyeket az Ukrajnát segítő tagállamok vásárolhatnak meg és továbbíthatnak Kijevnek. A konstrukció szerint a NATO-tagállamok állják a költségeket.

Csehország ugyanakkor már korábban is aktívan részt vett az ukrán védelem megerősítésében. A prágai kezdeményezésre tavaly 1,5 millió nagy kaliberű lőszert vásároltak Ukrajnának, és idén is hasonló volumenű szállításra készülnek – közölte korábban Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.

A lépés világosan jelzi, hogy bár Prága nem követi automatikusan az amerikai fegyverszállítási modellt, Ukrajna támogatása továbbra is a külpolitikai prioritásai között marad – csak éppen más eszközökkel.