Új gyorsétterem Magyarországon: annyian rohanták meg, hogy elfogyott az étel – idő előtt be kellett zárniuk

Óriási érdeklődés közepette nyílt meg a Simon's Burger mögött álló Tóth testvérek legújabb gyorsétterme a Travis' Tenders, ahol a korábbi hamburgeres vonal helyett a csirke került a főszerepbe.

Óriási sikert aratott a Travis' Tenders bemutatkozása/Fotó: Tóth Simon/Linkedin

Ahogy az első Simon's Burgerek esetében is óriási sorok álltak az első üzletek előtt, úgy most is rengetegen kíváncsiak voltak a legújabb helyre, így a cég Instagramon közzétett bejegyzése szerint elfogyott a csirkemell,

ezért kénytelenek voltak fél órával a tervezettnél korábban bezárni.

A testvérek az elmúlt hónapokban több új Simon’s Burgert nyitottak, köztük Nyíregyházán, Egerben és a Budapesten is, de nem voltak megelégedve a működésükkel, ezért döntöttek úgy, hogy nem nyitnak több hamburgerezőt, hanem mással próbálkoznak. Tóth Simon, az egyik alapító arról írt a Travis' Tenders megnyitása előtt, hogy folyamatos bennük az alkotás iránti vágy, és ez sokszor jobban inspirálja őket, mint maga az üzemeltetés.

A gyorsétteremlánc egyébként a Smashy Burger márkájával már New Yorkban is nyitott egy éttermet