Porsche a Ferrari példáját követheti

A Porsche leválasztása és önálló entitásként történő tőzsdére viteléről új információhoz jutott Reuters megjegyzi, hogy a társaság összetett tulajdonosi háttere és az ügyet blokkolni képes részvényesek miatt az elsődleges kibocsátás (IPO) sem kezelhető kész tényként. Nem lehetne forráshiányról beszélni akkor, ha a VW-konszern az egyenes utat járva nem nem keveredik a 2015-ben kipattant dízelbotrányba, ami csak eddig 30 milliárd eurót meghaladó összeggel terhelte a csoport pénztárcáját és számos ügy még le sem zárult. Így nyitott kérdés még, hogy a részvényesek megtévesztése miatti milyen anyagi felelősség terheli a VW-t.

Fotó: JAN WOITAS / AFP

Ami biztos, a Porsche tőzsdei megjelenése – a Ferrari és az Aston Martin után – az európai tőkepiac kiemelt figyelemmel övezett eseménye lenne, már csak a volumene okán is. Jellemző a bizonytalanságra, hogy az elemzők az önállósított Porsche AG piaci értékét 45 és 90 milliárd euró közé teszik. Viszonyításképpen: a hat évvel ezelőtt a Fiat konszernről hasonló forgatókönyv alapján leválasztott Ferrari piaci értéke most 46 milliárd euró, a cég részvényárfolyama a kibocsátás óta 485 százalékot emelkedett. Az Aston Martinnál más a helyzet, a britek menetiránnyal szemben hajtottak fel a sztrádára 2018. októberében, amit a mára 1,6 milliárd fontra olvadt kapitalizáció és 87 százalékkal zuhant árfolyam jól illusztrál.

A Ferrarihoz hasonlóan a Porschénél is rendkívül erős a családi kötődés tulajdonosi szinten. Ott az Agnelli-klán, itt a Volkswagen konszern főrészvényese, az abban 31,4 százalékos pakettel rendelkező Porsche SE járműipari befektető- és vagyonkezelő társaságé a döntő szó. A Porsche SE 2007-ben jogutódlással jött létre, benne az osztrák-német Piech-Porsche dinasztiának 51 százalékos részesedése van, a cég részvényeivel a frankfurti tőzsdén lehet kereskedni. A Handelsblatt gazdasági napilap korábban arról számolt be, a két család hajlandónak mutatkozik arra, hogy a VW-ben lévő részesedésének egy részét a leválasztott és tőzsdére vitt Porsche AG részvényeire váltsa, méghozzá olyan mértékben, ami a stratégiai kérdésekben is jelentős befolyást biztosítana a számára.

A Handelsblatt forrásai 15 milliárd euróra becsülték azt az összeget, amivel a névadók közvetlenül beszállnának a Porsche AG-be. Megjegyzendő, hogy a Piech-Porsche család akarata már most is minden téren érvényesül Wolfsburgban, hiszen a közel egyharmados VW-pakettjük mellé 53,3 százalékos szavazati jog társul. A tranzakciót úgy oldanák meg, hogy egyszersmind a VW-konszernnek is a legnagyobb részvényesei maradjanak, most ugyanis Alsó-Szászország szövetségi állam jön mögöttük a sorban 11,8 százalékos pakettel és 20 százalékos szavazati joggal. Az épp vezetői válsággal küzdő VW-konszernnél örömmel vennék, ha a családok érdekérvényesítő képessége csökkenne, Piechék viszont részben visszaszerezhetnék a családi ékszert, a sportautómárkát 1931-ben megalapító Ferdinand Porsche örökségét.

Nem véletlen, hogy együtt mozog a két árfolyam

A VW nem kommentálta a fejleményeket, a Porsche SE pedig merő spekulációnak nevezte azokat. A befektetők fantáziáját viszont megmozgatta a felmelegített terv, a VW elsőbbségi részvényei 8,6, a Porsche SE papírjai pedig 8,5 százalékkal drágultak a frankfurti tőzsdén.