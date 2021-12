Kellemetlen meglepetés érte december 3-án világ egyik legnagyobb internetes aukciós házának számos felhasználóját, az eBay ugyanis felfüggesztette őket – számolt be az esetről a The Verge.

Az esetben első hallásra nem lenne semmi meglepő, azonban egyrészt a megszokottnál jóval több emberrel történt, másrészt az adott felhasználók semmilyen okot nem adtak erre.

A platform később elismerte, hogy az incidenst egy hiba okozta, és sokakat véletlenül büntetett ily módon. Az eBay hozzátette, hogy a véletlenül felfüggesztett felhasználók értesítést kaptak, hogy orvosolhassák ezt a problémát.

Az oldal felhasználói pénteken a közösségi médiában kezdték el tömegesen jelenteni, hogy az eBay felfüggesztette profiljukat, annak ellenére, hogy tudatosan nem sértettek meg semmilyen szabályt.

A Reddit közösségi oldalon egy egész hírfolyamszál foglalkozik az üggyel. Bár az eredeti nyitó bejegyzést azóta törölték, később több tucatnyi más felhasználó is leírta saját tapasztalatait a témához. Egyikük részletesen beszámolt a vele történtekről, melyre később sokan úgy reagáltak, hogy velük is ugyanez történt.

Felfüggesztették ma este a profilomat, fellebbezésre nincs esélyem. 1999 óta vagyok tag az oldalon, 100 százalékos pozitív értékeléssel rendelkezem. Ráadásul évek óta nem adtam el semmit, nem volt vitám sem. Az elmúlt hónapban 5 kisebb terméket vásároltam, minden probléma nélkül.

Más felhasználók olyanokról is beszámoltak, hogy az eBay törölte a licitjeiket olyan termékekre, amelyeket már megvásároltak és megkaptak. Sőt, akár „Buy It Now” tételek esetében is előfordult ilyen, amelyeket a felhasználók azonnal megvásárolhatnak.

A véletlen tiltásokról a platform e-mailben tájékoztatta az érintetteken, melynek indoklásában az szerepel, hogy „az eBay közösséget veszélyeztetik”. Többen arról számoltak be, hogy amikor ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot az eBay ügyfélszolgálatával, a tiltásukat fenntartották, és nem kaptak további tájékoztatást.

A Reddit mellett a Twitteren is számos panaszt lehetett olvasni a látszólag véletlenszerű felfüggesztésekkel kapcsolatban. Az eBay egy nappal később itt már válaszolt több bejelentésre is, felhívva a figyelmet arra, hogy a pórul járt felhasználók a @AskeBay Twitter-fiókban direkt üzenet formájában adhatják meg az adataikat, hogy rendezzék a problémát.

December 3-án kis számú eBay-fiókot véletlenül felfüggesztettek. A problémát megoldottuk, és minden olyan felhasználót, akinek intézkednie kell, értesítettünk. Sajnáljuk, ha ez aggodalmat okozott

– nyilatkozta az eset kapcsán Trina Somera, az eBay szóvivője..

Bár az online akciós platform elismerte a problémát, arról egyelőre nem közölt adatokat, hogy hány felhasználót függesztettek fel véletlenül, és arról sem, hogy ez mi miatt következhetett be. A The Verge szakértői szerint feltételezhető, hogy a tömeges felfüggesztéseket az eBay algoritmusának valamilyen hibája okozhatta.