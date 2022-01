Folytatódhat a januári tőzsdei zuhanásban és szektorrotációban egyaránt tetten érhető piaci bizonytalanság és volatilitás a tőkepiacokon – figyelmeztetnek az Amundi szakértői. A vezető európai alapkezelő legfrissebb piaci kitekintésében továbbra is óvatosságot javasol a befektetőknek, szerintük ugyanis túl korai még az év elején látott árfolyamesések után beszállási pontokat keresni.

A nagy árfolyamkilengések egészen addig velünk maradnak, amíg a piacok újraértékelik a várható inflációs pályát és az erre érkező jegybanki válaszokat, így a monetáris környezet csekély változása is jelentősen befolyásolhatja a részvények teljesítményét. A tisztes gazdasági növekedés és az azt továbbra is viszonylag támogató pénzügyi környezet miatt azonban minden bizonnyal elkerülhető egy nagyobb piaci összeomlás.

Az Amundi alapforgatókönyve szerint idén egy számjegyű részvénypiaci hozamokkal kell megbarátkozniuk a tőzsdézőknek.

Regionálisan az európai és a japán részvényeket kedveli jelenleg a befektetési szolgáltató, míg a feltörekvő piacok közül Kínában és Indiában lát kedvezőbb értékeltségeket. A zászlóshajónak számító amerikai indexek stagnálhatnak idén, az egyedi részvények között azonban a tengerentúlon is nyílhatnak vonzó lehetőségek.

A hosszú évtizedekig háttérbe szoruló infláció visszatérésével a befektetőknek a reálhozamok elérésére kell fókuszálniuk, amihez a jelenleg is zajló, a növekedési papírokból az értékalapú részvények irányába tartó piaci rotáció megjátszása kulcsfontosságú. A 2022-es év fő témája is ez az átcsoportosítás lehet, így a befektetőknek is a relatíve alulértékelt, stabil fundamentumokkal és magas árképzési erővel rendelkező value részvények felülsúlyozása ajánlott.

Európában a várható robusztus gazdasági növekedés és az értékalapú papírok túlsúlya ad okot az optimizmusra. Az itteni cégek egyelőre gördülékenyen át tudták hárítani emelkedő költségeiket a fogyasztókra, az iparcégek mellett a kamatemelésre érzékeny bankszektor is kínál jó lehetőségeket.

Az Egyesült Államokban a technológiai cégek nagy súlya miatt nehezedhet nyomás a vezető indexekre, egyedi kiválasztás alapján azonban a ciklikus – bankok, nyersanyag- és energiatermelők – részvények, valamint a defenzívebb egészségügyi és távközlési szektor papírjai is vonzó árazáson forognak mostanra.

A feltörekvő piacok közül elsősorban a Hongkongban jegyzett papírok tűnnek vonzónak, a nagy zuhanások során itt ugyanis már a jövő bizonytalanságai is beépültek az alacsony árazásokba, miközben a szabályozó környezettel kapcsolatos aggályokat is túlreagálta a piac.

Kedveli az Amundi a pozitív fogyasztási, energia- és nyersanyagsztorikat is. Az utóbbiak között Indiát, Oroszországot és Magyarországot nevesíti az elemzés, igaz, ezekben az országokban a geopolitikai kockázatokat is kiemelten monitorozza az alapkezelő.

Nem feltétlenül kell lemondani a kötvényekről sem. Ebben az eszközosztályban a rögzített kamatozású helyett a rugalmas eszközök kerülhetnek előtérbe, ahogyan a magasabb hozammal kecsegtető fejlődő piaci értékpapírok is fontos portfólióelemek lehetnek a negatív reálhozamú környezetben.