Csangpeng Csao, a Binance kriptotőzsde vezérigazgatója a Bloomberg Billionaires Index hétfői adatai szerint már legalább 96 milliárd dolláros becsült vagyonnal rendelkezik, amivel a bolygó leggazdagabb milliárdosaihoz csatlakozott – írta a CNN.

Csao becsült vagyonának köszönhetően már olyan emberekkel kel versenyre, mint az Oracle alapítója Larry Ellison, és megelőzte az indiai ingatlanmágnás Mukesh Ambanit, aki szintén az elmúlt két évben tudta jelentősen növelni gazdagságát.

A Binance kriptotőzsdét vezető kínai-kanadai kettős állampolgárságú vállalkozó felemelkedése ékes bizonyítéka annak, hogy a digitális valuták gyorsan változó világában a gyors vagyonnövelés nem lehetetlen.

Csangpeng CsaoFotó: YONG LI XUAN / AFP

Nem Csao az egyetlen, akinek jó üzletnek bizonyultak a kriptoeszközök. 2021-ben több kriptoalapító is busás nyereségre tett szert a virtuális fizetőeszköz értéknövekedése miatt, hiszen Vitalik Buterin, az ethereum megalkotója és Brian Armstrong, a Coinbase alapítója is milliárdossá vált.

Sam Bankman-Fried, a Binance által támogatott másik kriptotőzsde, az FTX vezérigazgatója kiemelte, hogy az elmúlt néhány évben példátlan mennyiségű vagyonteremtés történt az iparágban.

Nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani a rangsoroknak. Arra kell koncentrálni, hogy hány embernek tudunk segíteni – írta hétfői Twitter-bejegyzésben Zhao.

Az üzletember 2017-ben indította el a Binance-t, amelyet fokozatosan a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjévé épített.

A vezető egy kanadai bevándorló családban nőtt fel, és fiatalkorában a McDonald’s-ban dolgozott, hogy besegítsen a háztartásnak. Később a McGill Egyetemen informatikát tanult, majd a tokiói tőzsde és a Bloomberg kereskedési szoftverén dolgozott.

A Binance azt írja Csaoról, hogy 2013-ban egy pókerparti során ismerkedett meg a bitcoinnal, és úgy döntött, hogy mindent erre tesz fel. Még a lakását is eladta, hogy bitcoint vásárolhasson az érte kapott pénzből.

Mint világszerte sok más tőzsde, a Binance is jelentős szabályozási problémákkal szembesült az elmúlt hónapokban. Az Egyesült Királyságban egyenesen betiltották a kriptotőzsdéket, és több más országban is jelentős korlátozásokat vezettek be.

Az erősebb szabályozás valójában pozitív jele annak, hogy egy iparág érik. Ez alapot teremthet ahhoz, hogy a lakosság szélesebb köre is jobban megbízzon a virtuális valutákban

– osztotta meg gondolatait Csangpeng Csao.