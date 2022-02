Jókora profit a horvát leánynál is Nagyon erősre sikerült a Mol 49 százalékos tulajdonában lévő INA tavalyi negyedik negyedéve is. A horvát olajtársaságot a megugró energiaárak és a járványügyi korlátozások enyhítése a 2020-asnál csaknem kétszer nagyobb, 140 millió dolláros tisztított CCS EBITDA eredményhez segítette, miközben adózott nyeresége közel két és félszeresére, 46 millió dollárra hízott. Az upstream szegmens a természetes készletcsökkenés miatt visszaeső kihozatal mellett is megtriplázta eredményét, míg a finomítást és a kiskereskedelmet összefogó üzletágban egy számjegyű volt a bővülés.