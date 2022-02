Csaknem 1 milliárd dollár értékben adott el rubelkötvényeket (OZF) az orosz külügyminisztérium a szerdai aukción, miután a háborús veszély miatt két hétig szünetelt a kibocsátás. Idén eddig kétszer mondták le a kötvényaukciót a megnövekedett volatilitásra hivatkozva. Ahogy azonban a rubel erősödni kezdett, az aukciókat lebonyolító minisztérium visszatért a piacra, ami a befektetői hangulat további normalizálódására utalhat.

Fotó: VITALIY BELOUSOV / AFP

A 2029-ben lejáró kötvényeket 9,59 százalékos átlaghozam mellett egészen pontosan 74,7 milliárd rubel (982 millió dollár) értékben bocsátották ki, így augusztus óta ez volt a legsikeresebb aukció.

„A piac kezd magához térni a hatalmas külföldi eladási hullámot követően” – mondta Jevgenyij Szuvorov, a CentroCreditBank közgazdásza.

Az orosz állampapírok korábban kedveltek voltak a külföldi befektetők körében a magas hozamoknak köszönhetően, ám a fokozódó geopolitikai kockázatok miatt gyorsan veszítettek népszerűségükből. A kötvények fő vásárlói egyébként jellemzően az orosz nagybankok.

A kötvénypiacon most az okozza a legnagyobb bizonytalanságot, hogy mikor fejezi be az orosz jegybank monetáris szigorítási ciklusát – tette hozzá Szuvorov. A legtöbb elemző szerint a hatéves csúcsra emelkedő, jóval az évi 4 százalékos célérték feletti makacs infláció miatt várhatóan idén is folytatódik a kamatemelés.

A Reuters piaci szakértők körében végzett felmérése szerint az orosz központi bank február 11-én előreláthatóan 100 bázisponttal, 9,5 százalékra emeli az irányadó kamatlábat. Egyes elemzők márciusra már 10 százalékos alapkamatot várnak. Amint a központi bank utalást tesz a kamatemelések befejezésére, a befektetők növelhetik kötvényvásárlásaikat.

„Potenciálisan a legjobb belépési pontot a rubelben denominált kötvények piacára az első negyedév végén látjuk, miután a geopolitikai bizonytalanság alábbhagy és a kamatemelési ciklus eléri 10 százalékra várt csúcspontját” – írták befektetőknek szánt jegyzetükben a Renaissance Capital elemzői.