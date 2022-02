Amikor 2015-ben 18,5 millió dollárt fizetett a Trump Towerben található New York-i lakásáért Cristiano Ronaldo, a pletykák arról szóltak, hogy a futballista az Egyesült Államokban folytatja pályafutását, ám később ezek a híresztelések alaptalannak bizonyultak. Végül a csatár 7,18 millió dollárért, vagyis 11,32 millió dolláros veszteséggel adott túl a Central Parkra néző, háromszobás loft lakáson – tudta meg a Marketwatch.

Noha Ronaldót aligha vágja földhöz a veszteség – a Forbes számításai szerint csak 2021-ben 120 millió dollárt keresett, amivel a harmadik legjobban fizetett sportoló volt – kérdéses, hogy miért döntött a veszteség realizálása mellett, és annak a mértéke miért volt ilyen magas.

Fotó: AFP

Ingatlanpiaci szakértők szerint a focista eleve túlságosan sokat fizetett a lakásért, amit a balszerencsés körülmények tovább rontottak. Donald Trump 2016-os győzelmét követően az elnök ellentmondásos megítélése sokat levont az ingatlan értékéből, melyet 2019-ben 9 millió dollárért hirdetett meg a labdarúgó. A koronavírus-járvány kitörése tovább rombolta a kilátásokat, hiszen nem nyílt lehetőség a lakás megtekintésére, és csökkent a nagyvárosok vonzereje is, így 2020-ban a hirdetésben szereplő ár is tovább csökkent, 7,99 millió dollárig.

Végül Ronaldo tavaly novemberben tudott túladni rosszul sikerült befektetésén a fentebb jelzett áron. Az értékesítésnek az sem használt, hogy mivel Donald Trump és felesége is az épület lakói, az ingatlan megtekintése már a koronavírus-járvány előtt is nehézségekbe ütközött, az ügynököknek és a lehetséges vásárlóknak ugyanis a titkosszolgálat emberein is túl kellett jutniuk, egy repülőutazások előtti biztonsági ellenőrzésre hasonlító procedúrán.