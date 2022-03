A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 54,40 pontos emelkedéssel, 44 037,78 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záróértékéhez képest 0,12 százalékkal erősödött.

A nyitást követően tovább erősödött az index. 9.20-kor 501,56 pontos plusszal 44 484,95 ponton állt, ami 1,13 százalékos növekedés a pénteki záróértékhez képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint a vezető részvények közül

az OTP árfolyama letörte a 12 ezer forintos szintet, amely így már ellenállásként funkcionál, míg támasz 11 500 forint közelében húzódik.

Az elemző szerint a Mol a 2800 forintos szint felett próbál stabilizálódni, a következő ellenállás 2834 forintnál található, amelyet a 2878 forintos szint követ.

A Richternél a további emelkedéshez a 7500 forintos ellenállást kellene áttörni, míg támasz 7100 forint közelében található,

a Magyar Telekom árfolyama pedig továbbra is a 400-410 forintos szintek között mozog.

Ez történt pénteken

Minimálisan emelkedtek az európai részvénypiacok pénteken, de a hetet vegyesen zárták az indexek.

A csütörtöki esés után kizöldült a BUX is.

Többségükben pluszban zártak a tengerentúli indexek, miközben a nyersanyagárak és a hozamok tovább meneteltek.

Erősödött a forint, estek a hazai hosszú hozamok pénteken, de a héten így is jelentős emelkedés történt.

A héten márciusi euroövezeti inflációs adatra és amerikai munkapiaci jelentésre lesz leginkább érdemes figyelni.

Mire érdemes figyelni hétfőn?

Enyhe mínuszban tartózkodnak az ázsiai piacok hétfő reggel, az SSEC 0,1, a Nikkei225 0,4 százalékkal csökken. Az amerikai határidős indexek 0,3-0,5, az olaj közel 3 százalékos mínuszban tartózkodik. A piac továbbra is elsősorban az orosz-ukrán konfliktusra és az inflációs adatoka fókuszál írja elemzésében a OTP Global Markets.

Pénteken teszi közzé az Eurostat az eurózóna márciusi inflációs mutatóinak első becslését. A headline index a januári 5,1 százalékról februárban 5,9 százalékra emelkedett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat; eközben a maginfláció 2,7 százalékra gyorsult. Szerkezetét tekintve minden fontosabb kategóriában emelkedett az árnyomás. Az energiainfláció új rekordot ütött meg, amikor 31,7 százalékra emelkedett, és az olaj- és gázárak szárnyalása miatt további emelkedésre számíthatunk. Az élelmiszer-infláció 4,1 százalékkal gyorsult, ami 2008 októbere óta a legmagasabb érték, és ebben a kategóriában is elkerülhetetlennek tűnik a további gyorsulás, tekintve az orosz-ukrán fegyveres konfliktus mezőgazdasági nyersanyagárakra gyakorolt hatását. A most érkező mutatók a várakozások szerint további gyorsulásról árulkodnak majd, a headline index 6,5 százalékig, míg a magárindex 3,1 százalékig emelkedhetett, a kockázatok felfelé mutatnak. Az EKB legutóbbi kamatdöntő ülésén úgy értékelte az orosz-ukrán konfliktust, mint aminek komoly gazdasági következményei lesznek ugyan, de nem tesz szükségessé nagy változtatásokat a monetáris politikában. Bejelentették, hogy felgyorsítják az eszközvásárlási program kivezetését és továbbra is nyitva maradt az idei kamatemelés kérdése (a piac 25 bázispontos emeléssel számol). Ugyanakkor kérdés, hogy az orosz-ukrán konfliktus kimenetele és világgazdaságra gyakorolt hatása körüli bizonytalansággal párosuló romló inflációs környezet, valamint a romló növekedési kilátások milyen monetáris politikai megoldásokat hozhatnak az eurózónában.

Szintén pénteken érkeznek az Egyesült Államokból a márciusi munkaerőpiaci adatok. Az elmúlt néhány hónapban kedvező folyamatokat láthattunk. A nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma februárban 678 ezer fővel nőtt, ami érdemben meghaladta a várakozásokat. A munkanélküliségi ráta 3,8 százalékra csökkent akkor, amikor a foglalkoztatottak száma már alig marad el a pandémiát megelőző szinttől. A bérek növekedése a vártnál gyengébb, 5,1 százalék volt, és a januári adatot is lefelé módosították. Az előző hónapok és mostani várakozások alapján a munkaerőpiac továbbra is jó formában van, így nem akadályozza a Fed szigorodó monetáris politikáját. Az Egyesült Államokban márciusban egy 25 bázispontos emeléssel kezdődött el a kamatemelési ciklus, és a kommunikáció alapján az idén hátralévő 6 ülésen további emelésekre számíthatunk. Powell elnök ráadásul nem zárta ki szükség esetén agresszívebb, 50 bázispontos léptékű emelések lehetőségét sem. A piaci várakozások az idei év végére 2,5 százalék körüli kamatszinttel számolnak, ami 2023 első felében tovább emelkedik egészen 3,0 százalékig, eközben a 10 éves amerikai hozam már most megközelítette a 2,5 százalékot. Ugyanakkor kérdés, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt gyorsuló nyersanyagárak és fokozódó ellátásilánc-zavarok mellett mekkora kamatemelés lesz elegendő az infláció kordában tartásához.