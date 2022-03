Februárban újabb 44,25 milliárd forintért vásárolt vállalati kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési kötvényprogramban (NKP). A 2019 nyarán elindított program kezdete óta ezzel már 1509 milliárd forintot szórt ki a jegybank, vagyis a kedvezményes forrásra vágyó cégeknek igyekezniük kell, ugyanis

már csak mintegy 41 milliárd forint áll rendelkezésre az 1550 milliárdos keretösszegből.

A múlt hónapban kilenc társaság tartott kötvényaukciót, amelyeken az MNB összesen 28,85 milliárd forintért vásárolt be. A jegybank a másodlagos piacon is aktív maradt, ott további 15,4 milliárd forintot költött el, részben januárban kibocsátott kötvényekre. A hónap folyamán mindent egybevetve tizenkét cég papírjaiban szerzett kitettséget.

A legtöbb pénzt az egyik legnagyobb hazai sertésfeldolgozónál, a Kometa 99-nél fektette be, amelynek tízéves lejáratú, évente 5 százalékot kamatozó papírjaiból 8,3 milliárd forintot jegyzett le. Ez a piacra vitt mennyiség csaknem 70 százaléka, ennél nagyobb kitettséget egy kötvénysorozatban nem is szerezhet a jegybank. Az újbudai városfejlesztési projektet irányító Kopaszi Gát Kft.-nél 6,3 milliárd, az ugyancsak az ingatlanpiacon mozgó Crown Holding és a Biggeorge Property papírjaiból pedig 5,6, illetve 4,85 milliárd forintnyit tárazott be.

A vállalatok többsége új kibocsátó volt, de akad többszörös repetázó is a mezőnyben, a Wingholding februárban már harmadszor jelentkezett be friss forrásra. A jegybank ezúttal 6,3 milliárd forintért vett az ingatlanfejlesztő papírjaiból, ez aprópénz ahhoz az 52,5 milliárd forinthoz képest, amelyet a társaság két korábbi kötvénysorozatából jegyzett le az MNB.

A februári tranzakciókkal együtt 85 társaság, illetve szervezet 114 kötvénysorozatából vásárolt a jegybank az elmúlt bő két és fél évben, egy kibocsátónál átlagosan 17,85 milliárd forintot befektetve.

Márciusban még egyetlen aukciót sem tartottak, ebben vélhetően az orosz–ukrán háború is közrejátszott. A minél kedvezőbb forrásbevonásra pályázó cégek – hogy javítsák a hitelkondícióikat – vélhetően kivárnak, míg a konfliktus kiváltotta befektetői pánikhangulat elül, és valamelyest tisztul a kép a gazdasági kilátásokat illetően is.