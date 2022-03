Februárban éves alapon 5,1 százalékra emelkedett az infláció Németországban a Destatis kedd délután ismertetett előzetes adatai szerint.

A harmonizált fogyasztói árindex ennél is nagyobb mértékű, 5,5 százalékos árnyomásról tanúskodik. Az elemzők ennél kisebb, 5,4 százalékos emelkedésre számítottak.

Fotó: Moritz Frankenberg

Januárhoz képest 0,9 százalékkal magasabb fogyasztói áremelkedést mért a német statisztikai hivatal.

A fogyasztói termékkosár drágulása annak ellenére gyorsult, hogy az ideiglenes áfacsökkentés és az olajárak 2020-as, meredek visszaesésének bázishatásai az idei mutatókat már nem érintik. A szállítási nehézségek és az emelkedő energiaárak ugyanakkor továbbra is éreztették hatásukat, amihez az Ukrajnát érő orosz támadás is okozta bizonytalanságok is hozzájárultak.

A végleges inflációs számokat március 11-én publikálja a hivatal.