Mozgalmas év az idei a tőzsdéken, az elszabaduló infláció és a jegybankok szigorúbb politikája mellett a Kelet-Európában dúló háború és gazdasági hatásai is nagy hullámokat csapnak a piacokon, a volatilitás természetesen nem kerülhette el a hazai parkettet sem.

A BUX bő három és fél hónap alatt csaknem 14 százalékos veszteséget halmozott fel,

mivel a hetek óta jó formában lévő, az idén már csaknem 25 százalékkal dráguló Mollal nem tud lépést tartani a két másik meghatározó súlyú, eddig igencsak gyengélkedő nagypapír, a 18, illetve 35 százalékos zuhanást elszenvedő Richter és OTP.

A kis és közepes méretű magyar tőzsdei cégek a blue chipekhez képest eddig jóval stabilabbnak bizonyultak, a második számú hazai részvénykosár, a Bumix ugyanis mindössze 2 százalékos mínuszban jár 2022-ben. Igaz, ebben valószínűleg szerepe van annak, hogy a kispapírok kevésbé láthatók, és alacsonyabb likviditásuk miatt kevésbé elérhetők az intézményi és a külföldi befektetők számára.

Fotó: MORICZ SABJAN SIMON

Pedig néhány „radar alatti” magyar részvény méltán érdemelhetne nagyobb befektetői figyelmet, már csak azért is, mert a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacfejlesztési programjában részt vevő, elemzők által követett vállalatok részvényei közül több is jókora felértékelődési lehetőséggel kecsegtet. Az idei, zömében már a tavalyi egész éves eredmények, valamint az orosz–ukrán háború kitörése óta érkezett friss elemzések alapján kilenc kisrészvényt jelenleg is vételre ajánlanak a szakértők, további két papírt pedig tartani érdemes.

A legnagyobb hozampotenciállal közülük az AutoWallis és az Opus kecsegtet, mindkettő csaknem 70 százalékkal lehet alulértékelt.

Az autókereskedő társaság a 2021-es rekorderedmény, az ambiciózus, ám teljesíthető stratégiai célok, valamint a folyamatos akvizíciók és üzletfejlesztések miatt lehet vonzó a Concorde szerint, de hasonlóan optimista a Tigáz tavalyi átvételével szintén tetemes eredményjavulást mutató Opusszal kapcsolatban is az Equilor.

Mintegy másfélszer érhet többet a jelenlegi árfolyamnál a Waberer’s, a Masterplast és a Duna House is. Mindhárom cég további régiós terjeszkedést tervez, a fuvarozóvállalatnak a balkáni piacszerzés hozhat sokat a konyhára, az építőipari szegmens mellett immár az egészségipari ágazatban is erős pozíciókkal rendelkező Masterplast és az ingatlanpiacon érdekelt Duna House pedig Olaszországban törne új babérokra.

A növekedési lehetőségek dacára az öt cég közül csupán a Duna House árfolyama vett lendületet az év első harmadában, 14 százalékos raliját a midcapek mezőnyében csak az ANY Biztonsági Nyomda múlta felül. A stabil osztalékpapírként ismert nyomdacég tavalyi profitját a védettségi igazolványokra leadott rendelések, az ideit pedig a választási nyomtatványok, valamint a pandémia alatt lejárt okmányok tömeges megújítása hizlalhatja.

A Concorde 2000 forintos célára alapján további 12 százalékos ralira van kilátás, amelyet 9 százalék feletti osztalékhozam egészíthet ki.

Az OTP Banknál a PannErgy, a prágai Wood & Company szerint a Graphisoft Park jelenthet még jó beszállót és 35 százalék feletti hozamokat a mostani szinteken, a CIG Pannónia és a minap profitfigyelmeztetést adó Rába viszont már csak tartásra ajánlott, mivel az év eleji tetemes árfolyamesés mellett is egy számjegyű hozamot várnak tőlük a brókerházak. A tavaly legjobban teljesítő magyar papír, az Alteo árfolyama pedig mostanra előreszaladt az MKB Bank célárához képest.