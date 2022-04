Vizsgálja elektromosjármű-gyártó (EV) részlegének leválasztását és tőzsdei bevezetését a Renault, ami teljesen átalakítaná az orosz érdekeltségei miatt az utóbbi időben mélypontra került autógyártót – írta befektetőknek szóló jegyzetében Pierre Quemener, a Stifel elemzője.

Fotó: Harold Cunningham / Getty Images

A szakértő szerint

a már korábban is megszellőztetett tervet, amely szerint a cégcsoport Mobilize nevű autómegosztó üzletága is a New Mobility nevű új vállalatba kerülne, a múlt héten részletesen is ismertette az elemzőkkel Luca de Meo vezérigazgató és Thierry Pieton pénzügyi igazgató.

A Renault felső vezetői úgy vélik, a New Mobility már 2023-ban parkettre léphet, sőt állítólag már az is valószínű, hogy Clotilde Delbos vezérigazgató-helyettes vezényelné le a tőzsdei bevezetést, aki éppen ezért mondott le pénzügyi igazgatói pozíciójáról februárban. Eközben az eredeti, fosszilis üzemanyaggal működő járműveket gyártó cég egyesülhetne valamely üzleti partnerével.

A végső döntés azonban még nem született meg, a Renault-csoport a fenti elképzelés mellett azt a lehetőséget is vizsgálja, hogy inkább a Franciaországon kívül található belső égésű és hibrid motorokkal és sebességváltókkal kapcsolatos tevékenységeit és technológiáit egyesíti egy külön erre a célra létrehozott egységen belül.

A szétválasztásra vonatkozó mindkét terv összes lehetséges változata terítéken van még – írták az Exane BNP Paribas – a Renault múlt heti vezetői tájékoztatóján szintén részt vevő – elemzői, akik szerint mindez magában foglalhatja az EV-eszközök tőzsdei bevezetését vagy a belső égésű motorokkal kapcsolatos tevékenységek egy közös vállalatba való szervezését is.

A Renault egyébként márciusban jelentette be, hogy

Ukrajna orosz lerohanása miatt leállította moszkvai üzemének működését, és kivonul Oroszországból, amely eleddig második legnagyobb piaca volt.

A menedzsment ezenközben még nem számolt be róla, hogy mihez kezd a többségi tulajdonában álló az AvtoVAZ-zal, amely az orosz piac legkelendőbb autóját, azaz a Ladát gyártja. Csökkentették viszont a csoport működési árrésére és a szabadkészpénz-termelésre vonatkozó előrejelzést.

A szétválasztási projekt ugyanakkor nemcsak az Oroszországból való költséges kivonulás kompenzálását szolgálná, hanem az elektromos járművek és a technológia fejlesztéséhez szükséges források előteremtését is.

A Renault részvényei kedd délig durván 3 százalékkal, 23,8 euróra estek Párizsban, így a papírok a február 17-i idei árfolyamcsúcsukhoz mérten már 36 százalékkal gyengültek.

A francia autógyártó mellett amúgy a Ford is hasonló lépésre készül. Míg a várhatóan Ford Model nevet kapó új cég az EV-kínálatot bővítené, valamint a szoftvereket, a kapcsolódó technológiát és a szolgáltatásokat fejlesztené, addig a Ford Blue a belső égésű járművekre összpontosítana.