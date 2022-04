Vegyes indexekkel, csekély mértékű változással indult a kereskedés keddan az amerikai értékpapírpiacokon.

Kedden

a DJIA-30 index 0,16 százalékkal,

az S&P-500 index pedig 0,09 százalékkal kezdte magasabban a kereskedést,

a Nasdaq Composite index viszont 0,15 százalékos csökkenéssel nyitott.

Az amerikai tőzsdék hétfőn csekély indexcsökkenéssel zártak.

Fotó: BRYAN R. SMITH / AFP

Az amerikai kincstárjegyhozamok továbbra is szárnyalnak, mivel a piaci várakozások alapján a Fed gyorsítani lesz kénytelen a kamatlábemelések ütemtervén az emelkedő árak megfékezése érdekében. James Bullard, a St. Louis-i Fed elnöke azt mondta, hogy nem zárható ki akár 75 bázispontos kamatemelés sem. A piacok jelenleg 50 bázispontos kamatemelést valószínűsítenek a következő kamatdöntő ülésen.

Folytatódik a tőzsdei eredménybeszámoló szezon is: a Johnson & Johnson felülmúlta a profitvárakozásokat, de a várt bevételeket nem érte el, és csökkentette az egész évre vonatkozó kilátásait is. A Truist Financial, a Travelers és a Lockheed Martin eredményei felülmúlták a várakozásokat. A Netflix és az IBM szintén ma teszi közzé jelentését.

A keddi kezdés előtt publikált adatok alapján az Egyesült Államokban az építési engedélyek száma az egy hónappal korábbihoz képest 0,4 százalékkal, szezonálisan kiigazítva és évesítve pedig 1,873 millióra nőtt márciusban, ami meghaladja az 1,825 milliós piaci várakozást.

Az Egyesült Államokban váratlanul 0,3 százalékkal, szezonálisan kiigazítva és évesítve 1,793 millióra emelkedett a lakásépítések száma 2022 márciusában, ami 2006 júniusa óta a legmagasabb szám, és felülmúlta az 1,745 millióra vonatkozó piaci előrejelzéseket. A februári adatokat szintén felfelé, 1,788 millióra módosították az eredeti 1,769 millióról.

A dollárindex kedden 2020 márciusa óta először érte el a 101 pontos értéket az emelkedő amerikai kincstári hozamoknak köszönhetően. A befektetők ugyanis többszöri, félpontos kamatemelésre készülnek a Federal Reserve részéről az infláció megfékezésére.

Az amerikai piacok nyitásakor a dollárindex 100,97 ponton állt 0,19 százalék napi emelkedéssel. Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben 1,0788 dolláron.

Az olaj ára négy egymást követő napi emelkedés után lefelé korrigált. Kedden az amerikai piacok nyitásakor a WTI ára 104,76 dolláron állt hordónként 3,19 százalék csökkenéssel, a Brent pedig 109,72 dolláron állt 3,04 százalékkal alacsonyabban.