Továbbra is nagy bizonytalanság övezi, hogy végül felvásárolja-e a Twittert Elon Musk, és úgy tűnik, további jogi bonyodalmakba keveredhet a milliárdos – írja a Reuters.

A Tesla-vezér legutóbbi – időközben ha jól látom törölt – bejegyzése szerint a közösségi média jogi csapata megkereste őt, mondván az üzlettel kapcsolatos titoktartási szerződését megszegte az egyik üzenetével. Musk ugyanis a nem valós felhasználók magas számával indokolta habozását a felvásárlás befejezésével kapcsolatban, majd

100 fős véletlen mintavétellel kívánt utánajárni, hogy mekkora lehet a robotok aránya az oldalon valójában.

Fotó: AFP

Az ezzel kapcsolatos beszélgetésben aztán arról írt, hogy azért döntött a 100 fős minta mellett, mert a Twitter is hasonló méretű mintákat vesz, valószínűleg ezzel sértette meg a titoktartási szerződést. Azonban, mint azt mi is megírtuk, ez nem az egyetlen, Musk által aláírt dokumentum, amit a milliárdos figyelmen kívül hagy, így a Twitter felvásárlására tett ajánlata is kötelező jogi érvényű.

Persze ennek kikényszerítése évekig tartó pereskedéshez vezethet, ami könnyen lehet, hogy nem érdeke a közösségi médiának.

A Tesla-vezér mindeddig azonban nem került komoly bajba megszegett ígéretei miatt, de még az olyan, az aláírását viselő megállapodások megszegése sem okozott számára gondot, melyeket a hatóságokkal kötött.

Ugyanakkor nem tudni, hogy a felvásárlással kapcsolatos terveit miért változtatta meg, könnyen lehet, hogy csak kedvezőbb árat szeretne kiharcolni magának, ám érdemes annak időzítését is figyelembe venni. Május elején ugyanis az ügy egyik fordulataként Musk nem egyedül vásárolná fel az oldalt, hanem befektetők egy csoportja is beszállna az üzletbe. Ezen befektetők között volt a Binance és több olyan kockázati tőke befektető, melyek előszeretettel finanszíroznak kriptovállalkozásokat, míg Musk közlése, hogy egy időre jegelné a felvásárlást pont akkor született, amikor drámai eladási hullám sújtotta a kriptopiacokat, ami a milliárdos támogatóit is negatívan érinthette.