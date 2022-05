A várakozásokat is jócskán meghaladó, rekordszintű első negyedéves nyereséghez segítették a Shellt az elszálló olaj- és gázárak. A brit olajóriás 9,1 milliárd dolláros tisztított profitot jelentett csütörtök reggel, ami közel háromszorosa az egy évvel korábbinak, egyben túlszárnyalta a 8,67 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust is.

A társaság 2008 óta a legjobb háromhavi eredményt szállította, még azzal együtt is, hogy az Oroszországból való kivonulás miatt 3,9 milliárd dolláros leírást is eszközölt. Előzetesen ennél nagyobb, 4-5 milliárdos leírással kalkulált a menedzsment. A Shell még az év végéig felhagy az orosz olajvásárlással is.

Fotó: Jeffrey Groeneweg / AFP

A társaság terveinek megfelelően négy milliárd dollárt fordított sajátrészvény-vásárlásra, az első félévben pedig további 4,5 milliárdot fordítanak erre. A vállalat négy százalékkal emeli az osztalék mértékét, így az év eleji eredményből részvényenként 25 centes kifizetésre számíthatnak.

A jelenlegi környezet mellett a társaság a cash flow 30 százalékát tervezi részvényesi juttatásokra fordítani a második félévben. Az első három hónap során 14,8 milliárd dollárnyi készpénzt termelt a társaság.

A megugró bevételek lehetővé tették azt is, hogy adósságállományából további 4,1 milliárd dollárt lefaragjon, kötelezettségei így március végén 48,5 milliárd dollárra rúgtak.

A szektortársakhoz hasonlóan kiugró eredményeket a befektetők is kedvezően fogadták, a Shell részvényeivel reggel három százalékos pluszban kereskedtek az amszterdami börzén.