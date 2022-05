Az extraprofit különadók bejelentése komoly eladói nyomást okozott a hazai részvénypiacon, minden érintett vállalat árfolyama többszázalékos esést szenvedett el. A Richter jegyzése egy kisebb korrekciót követően fel is pattant, mivel a gyógyszergyártókra nem vonatkozik az új adónem. A Mol árfolyamgrafikonján a korábban megjelent fej és vállak alakzat célárfolyama teljesült.

Az OTP árfolyama letörte a 9 360 forintos korábbi lokális mélypontot az extraprofit különadók bejelentésére. A korábbi csökkenő hullámból számított 114,6 százalékos Fibo-szint 8 ezer forint közelében húzódik, mely elérhető lehet, amennyiben néhány napon belül nem sikerül visszakapaszkodni az említett szint fölé. Az RSI indikátor még nincs a túladott tartományban, az MACD indikátor eladási jelzést adott, ezek alapján folytatódhat a csökkenés.

A Richter jegyzése fontos támaszokat tesztelt vissza a csütörtöki kereskedésben, a korábbi háromszög alakzat felső szárát, illetve a 30 napos mozgóátlagot. Mivel a különadók nem érintik közvetlenül a gyógyszergyártókat, gyorsan magára is talált az árfolyam, és már a 7 430 forintos ellenállást ostromolja, mely a korábbi csökkenő hullámra mért 61,8 százalékos Fibo-szint. Áttörése esetén a 7 700 forintos szintet veheti célba.

Réssel zuhant a Mol árfolyama, egyúttal a 200 napos mozgóátlag alá került, miután kiderült, hogy idén és jövőre jelentős elvonás lesz a vállalat nyereségéből. Ezzel teljesült is a fej és vállak alakzat célárfolyama, mely 2300-2 400 forint közé mutatott. Most a korábbi emelkedő hullám 76,4 százalékos Fibo-szintjét tesztelgeti, mely 2 505 forintnál képez fontos támaszt, letörése esetén a 2 300 forintos szint lehet megcélozható. Az RSI indikátor még itt sincs a túladott tartományban.

A telekommunikációs szektorra is kivetette a kormány az új különadót, így a Magyar Telekom árfolyama is komoly csökkenéssel reagált. Ezzel meg is érkeztünk a tavasszal kialakított lokális minimumhoz, mely 391 forintnál húzódik. Amennyiben a következő napokban letörésre kerül a támasz, a 367,55-nél húzódó, 123,6 százalékos Fibo-szintet veheti célba.