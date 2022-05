Nem indul jól a hét a forint piacán, az euró árfolyama két hónapja nem volt ilyen magasan, hétfő délelőtt 383,7 körül mozgott a devizapár jegyzésára. Utoljára március 8-án kértek ennyit az euróért. A napon belüli eurócsúcs 384,5 forint volt.

Negatívban nyitott a tőzsde is, bár a vezető részvények vegyesen mozognak. Az OTP-részvényekre érkezett reggel célárcsökkentés, de ennek ellenére felfelé tartanak a bankpapírok, az árfolyam 0,7 százalékkal emelkedett. A nap vesztese egyelőre a másfél százalékkal gyengülő Mol, a társaság háza tájáról vállalati hírek nem láttak napvilágot, így vélhetőleg az orosz olajembargóval kapcsolatos bizonytalanságot árazzák a befektetők. Lefelé tart 1 százalékkal a Richter is, a gyógyszergyártó jelentése keddre virradóra érkezik, az előzetes várakozásokról itt írtunk. Kismértékben süllyed a Telekom-részvény ára is, a társaság szerdán közli negyedéves számait, várhatóan a tőzsdei kereskedést követően.