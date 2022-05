Újabb mínuszok várhatóak, még nem jött el a trendforduló ideje – foglalta össze a VG Podcastnak a D-Labs alapítója, a bitcoin várható árfolyammozgását. Vidákovics Attila szerint akár 20 ezer dollár alá is benézhet a kurzus. Ez azt jelenti, hogy a novemberi csúcsához képest harmadolódik az árfolyam, ugyanis tavaly ősszel 69 ezer dolláron, mindenkori árfolyamcsúcsán is jegyezték a legnagyobb kriptoeszközt. Az idei évet már 47 ezer dollár körül kezdte a bitcoin, és az orosz-ukrán háború kirobbanásának idejére 37 ezer dollár köré ereszkedett a dollárhoz viszonyított értéke. Azóta az áresés üteme mérséklődött, de a grafikon képe egyértelmű: gyakorlatilag töretlen mínuszokat mutatott abban az időszakban is, amikor a szakértők azzal számoltak, hogy Oroszország SWIFT rendszerről való lekapcsolása után a blokklánc-technológiát használják majd nemzetközi utalásokra, illetve vagyonmentésre is, ami erőt adhat a digitális pénznek is. A technológia teljesen alkalmas, de a cégek nem tudták ilyen hamar átállítani rendszereiket, ez egyébként nem is egyszerű – részletezte a D-Labs alapítója.





Ugyanakkor az esés fő oka a szakértő szerint a bitcoin ciklikussága körül keresendő. Látni kell ugyanis, hogy az újonnan kibányászott, és forgalomba kerülő bitcoinok mennyisége nemcsak egyre kevesebb, de 4 évente csökken, lefeleződik. Alapvetően ezt nem is években mérik, hanem a blokkok számában, így minden 210 ezredik blokknak, illetve a közeledésének van hatása az árfolyamra. A ciklikusságra persze a spekulánsok ráerősítenek, de ez egyértelműen kirajzolódik az évekkel ezelőtti árfolyammozgásokban is. Emellett, a hatás egyre erősebb, ahogy egyre többen üzletelnek az eszközzel. Vidákovics Attila összességében a bitcoin árfolyamának tizedelődésére nem számít, de azt mondta, hogy a 20-25 ezer dolláros árfolyam egyáltalán nem irreális.



Összesen 21 millió darab bitcoint lehet kibányászni, kevesebben tudják, hogy egy bitcoint 100 millió darabra lehet bontani, amit a kriptodeviza titokzatos életrehívója (Satoshi Nakamoto) után, Satoshinak nevezett el a kriptoközösség. Így tehát még akkor is lehet kereskedni a bitcoin törtrészével, ha egy egész egységnek az ára az egekbe szökik - tette hozzá Vidákovics.



Átalakult a világ kriptotérképe. Az egykor úttörőnek számító Kínában teljes mértékig betiltották a kriptodevizákkal való kereskedést, csupán birtokolni lehet bitcoint, ezzel bezuhant a Föld legnépesebb országának kriptopiaci jelentősége. Miután az európai jegybankok felismerték, hogy a korábbi elfordulás helyett inkább szabályozniuk kellene a kriptodevizákat, folyamatosan nő Európa szerepe. Igen nehéz a szabályozók dolga, ugyanakkor egy laza hatósági kontroll sokak számára nyithatja meg a kriptodevizák területét. Vadnyugat van a piacon, és még sokáig is az marad minden törekvés ellenére – mondta Vidákovics Attila. Nincsenek egyszerű helyzetben a felhasználók sem, csak, aki valóban elmélyül a kriptopiacban tudja elkerülni a magas jutalékok kifizetését. Egy átlagos kriptopiaci befektető tehát nehezen tudja maga kezelni a digitális eszközeit, így, - a hagyományos piacokhoz hasonlóan-, a befektetési cégek, alapok terjedésére lehet számítani a szakember szerint.

Vidákovics Attila szerint a magyar kormány hozzáállása jó, elindult az egyeztetés a szakmával, és a már idén is érvényes kriptoárfolyam-nyereség adó 15 százalékos kulcsa is kimondottan kedvező.