Miután a sajtóban megjelent hírek hatására nyomozás indult a Deutsche Bank tulajdonában álló eszközkezelő, a DWS ellen, az gyorsan razziához is vezetett. A befektetőket átverő cég vezérigazgatója, Asoka Wöhrmann gyorsan le is vonta a következtetéseket és alig pár órával később le is mondott – írja a Financial Times.

Fotó: BRITTA PEDERSEN / dpa-Zentralbild/dpa-pool / dpa Picture-Alliance via AFP

A részvényesek közgyűlését követő napon, június 10-én Stefan Hoops váltja majd a pozíciójában, aki a cég 80 százalékát birtokló Deutsche Bank vállalati üzletágától érkezik, míg az ő helyét a csendes-óceáni régió vállalati részlegét vezető David Lynne veszi át.

Hoops távozása érzékenyen érintheti a Deutsche élén álló Christian Sewinget, akinek Wöhrmann is a szövetségesei közé tartozott. A váltás azért is rosszkor jön a bankvezér számára, mert a német bank botrányokkal és veszteségekkel teli évtizeden van túl, ráadásul a hatóságok is egyre komolyabb érdeklődést tanúsítanak a pénzintézet tevékenységével kapcsolatban.