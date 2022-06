További növekedést vár az infokommunikációs cég vezetése.

Frissített stratégiájukban 2025-re 15 milliárdos EBITDA-val számolnak, még a romló makrogazdasági környezetben is.

Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint az elkövetkező években megnégyszerezi a tavaly 790 millió eurós pénzügyi eredményét a csoport.

A növekedés motorja továbbra is a korábban megvásárolt társaságok (üzletágak) organikus növekedése és az újabb (hazai és nemzetközi) akvizíciók, melyekkel elsősorban a külpiaci pozícióját szeretné erősíteni a társaság. A befektetői prezentáción a vezetés iparági elemzésekkel támasztotta alá terveit. Eszerint a hálózati és infrastruktúra-üzletág piacán a kutatók évi átlag 5 százalékos hazai növekedést várnak, a Glosternél tavaly a piacnál nagyobb mértékben nőtt az üzletág árbevétele, a bővülés 10 százalékot tett ki, és az elkövetkező években is a piaci növekedést meghaladó mértékű – évi legalább 6 százalékos – átlagos növekedéssel számolnak. Ugyanakkor a bővülés legjelentősebb motorja a kibervédelmi üzletág lehet. Erre egyébként korábban már utalt Szekeres Viktor, az igazgatóság elnöke a VG-nek. Ezen üzletág árbevétele – igaz, viszonylag alacsony szintről, de – 196 százalékot nőtt 2020-ról 2021-re, és továbbra is évi 20 százalék körüli bővülést várnak ezen a területen. A piackutatók kevésbé ambiciózusak, ugyanis az előrejelzésekben a magyarországi kibervédelmi költések 10 százalékos emelkedését várják. A frissített üzleti terv szerint 2025-ig évente átlagosan ötödével nőhetnek a felhőüzletág bevételei, amely szerződések zöme devizához kötött, forintban érkező, megújuló árbevétel.