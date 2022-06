Válságtanácskozást tart az Európai Központi Bank, a hírre erősödni kezdett az euró s vele együtt a régió devizái, közte a forint is. Az euró/forint jegyzések a 397-es szint alá ereszkedtek vissza, vagyis több mint egy százalékkal erősödik a hazai deviza.

Pozitív a hangulat a tőzsdéken is, a BUX 1,8 százalékkal erősödik, hasonlóan a keddi kereskedéshez, ezúttal is a Mol teljesít a legjobban a blue-chip részvények közül. Az olajtársaság papírjai 3,6 százalékos pluszba kerültek, a befektetők veszik a Richtert is, amelynek árfolyama 1,9 százalékkal emelkedik, a Telekom viszont közel egy százalékkal esik. Utóbbi részvény célárát visszavágta az Erste elemzője. Az OTP-részvény piacán csendes a kereskedés, a jó hangulat azonban ide is átragadt, 0,8 százalékos árfolyam-emelkedés formájában.