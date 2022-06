Füleki Ferenc, a Generali Biztosító portfóliómenedzsere

Az amerikai S&P 500 tőzsdeindex 2022. június 16-án 20 százaléknál nagyobb visszaesést regisztrált, ilyenkor hivatalosan is medvepiacnak szokás nevezni az adott tőzsdei szakaszt. A legkorábbi csúcshoz szoktuk mérni a visszaesést, és medvepiacnak nevezünk minden olyan esetet, amikor 20 százaléknál nagyobb a zuhanás.

Vajon mit mond nekünk a történelem az ilyen medvepiacok természetéről? Vonható-e le bármiféle következtetés a jövőre vonatkozóan? Megpróbálhatjuk kisajtolni a választ az adatokból, ám érdemes előre leszögezni, hogy minden egyes medvepiac más. Más fundamentális, makro- és fiskális, illetve geopolitikai vagy egyéb váratlan esemény okozhat tőzsdei lejtmeneteket, ezért egyforma visszaesésekre elég kicsi az esély, és a felgyógyulás folyamata is teljesen egyedi.

Megvizsgálva az S&P 500 indexet 1928-tól napjainkig, kigyűjtve az összes olyan esést, amely 20 százalékosnál nagyobb volt, az látszik, hogy az átlagos medvepiac 36,7 százalékos visszaesést produkál, átlagosan 18,8 százalékos eltérés mellett. Ez azt jelenti egy átlagos negatív eltérés az átlagtól bizony mínusz 55 százalékos zuhanást is eredményezhet. Szóval sajnos jócskán mutatkozik tér lefelé. Ha abból indulunk ki, hogy ez sem lesz más, mint egy átlagos visszaesés, akkor nagyjából 3000-nél lenne várható a mélypont az SPX Indexnél, amely jelenleg 3700 pont körül mozog. Átlagosan egy-egy medvepiac 258 munkanapig tart, most körülbelül a felénél járunk. Ebből adódóan a mélypontot október 19. körül érhetjük el, ám ez merőben csak az adatokból levont következtetés, amelyeknek az eloszlása ráadásul nem is normális.

Ugyanakkor, hogy a pozitív oldalt is megvillantsuk, egy-egy medvepiac után a bikapiacok rendkívül erős hozampotenciállal rendelkeznek. Átlagosan 198 százalékos felértékelődés mutatkozik, ha 20 százaléknál nagyobb visszaesést tapasztalunk a piacokon. Ami pedig az időtávot illeti, egy átlagos bikapiac 64 hónapig tart (!!!). Ebből az is adódhat, hogy 2028-ig az S&P 500-on a hozamok várható értéke 198 százalékra tehető, ami körülbelül 6000-es SPX Index-értéket jelentene.