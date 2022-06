Jelentős összeg az 1,2 milliárd forint, a Waberer Biztosító által fizetendő különadó – válaszolta a VG kérdésére a Waberer Hungária Biztosító vezérigazgatója. Nyilasy Bence szerint, a tavalyi tisztított eredményük 30 százalékát kell átutalniuk az államkasszába, ami mindenképpen fájdalmas, de a társaság biztonságos működését nem befolyásolja ez az összeg, és mivel a különadó az egész szektort jelentősen mértékben sújtja versenyképességüket sem veszélyezteti.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Nyilasy Bence hangsúlyozta, az adónem megjelenésétől függetlenül is folyamatosan vizsgálják a biztosító portfóliójának diverzifikálására vonatkozó lehetőségeket, továbbá a meglévő piaci részesedésük bővítésével, belső hatékonyságjavítással az extra adó egy részét igyekeznek kompenzálni. Az előzetesen számolt 1,2 milliárd forint 1-2 százalékkal változhat csupán, ugyanis a legtöbb biztosítási szerződés az egész évre vonatkozik. Összességében Nyilasy Bence szerint stabilan és jól teljesít a biztosító, és erre számítanak a jövőben is. Ugyanakkor azt mondta: senkinek sincs kristálygömbje, amivel 18 hónapra látna előre, az elmúlt években pedig hozzá kellett szoknunk, hogy változékony a gazdálkodási környezet, amihez eddig sikeresen alkalmazkodtunk.

Egyelőre nem látunk különösebb okot az éves terveink felülvizsgálatára - válaszolta a VG kérdésére Barna Zsolt, a Waberers International Nyrt vezérigazgatója. Partnereiktől nem érkezett megkeresés a szerződésekben lévő üzemanyag-klauzúrák újratárgyalására, annak ellenére sem, hogy a napokban átlépte a 800 forintot a gázolaj ára,és a társaság már hónapok óta nem jogosult a kedvezményes árra. Hangsúlyozta, a megrendelőik az egyéb költségek esetleges hirtelen változását kezelik nehezebben, erről kell többet egyeztetni a partnereinkkel, de többnyire mindig találnak mindenki számára elfogadható megoldást.

A céget követő elemzők is a költségek esetleges elszállását jelölik meg a legfőbb kockázatnak, amire a Waberer’snél is folyamatosan figyelnek a a cégcsoport vezérigazgatója szerint. Az útdíjak, kompköltségek és a korábban említett energia árak folyamatosan nőnek, a sofőrhiány miatti költségnövekedésről sokat lehet hallani, és a járművekhez kapcsolódó egyéb kiadások is dinamikusan emelkednek – írja le a helyzetet a vezérigazgató. Független piaci elemzők szerint az év végére a tavalyi bázis szinthez képest 25-30 százalékos költségnövekedés várható. Folyik a flottacsere a cégnél – ebben az évben mintegy ezer jármű cseréje történik meg - , és bár a járművek ára két év alatt 15-20 százalékkal emelkedett, a vezérigazgató szerint a magasabb rendelkezésre állás, az alacsonyabb javítási és karbantartási költségek, és a mintegy 10 százalékos fogyasztás csökkenés kompenzálja ezeket a beszerzési árakat. Szerencsés emellett, hogy a nemrég kibocsátott kötvényeknek köszönhetően van forrása a cégnek, így tehát választhat a menedzsment, hogy lízingel, vagy pedig hitelből fizeti a beszerzéseket.

A társaságnál egyelőre nem érzik a kiskereskedelmi szektorra kivetett extraprofit-adó miatti esetleges rendelésállomány csökkenést, ugyanakkor a belföldi logisztika üzletáguk (WSZL) eszköz és vevőportfoliója rugalmas. Így ha bármelyik üzletáguk kapacitástöbblettel rendelkezne, akkor azt áttelepítik máshová. Szerencsére erről most szó sincs, különösen magas kereslet mutatkozik minden szolgáltatásunk iránt. – zárta válaszát Barna Zsolt.