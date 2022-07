A JPMorgan és a Morgan Stanley csalódást okozó gyorsjelentését követően péntek délután újabb két amerikai nagybank fedte fel eredményszámait, folytatva a megkezdett sormintát. A jelentős tartalékképzés és a jelzáloghitelezés visszaesése miatt felére apadt a Wells Fargo profitja, a Citigroup azonban a kockázati költségek emelkedése és a befektetési banki üzletág gyengélkedése mellett is kellemes meglepetést okozott.

Feleződött a Wells Fargo profitja

Meglehetősen gyenge második negyedéven van túl az amerikai nagybankok sorában eszközérték alapján negyedik Wells Fargo, amelynek profitja az egy évvel korábbi közel felére, 3,12 milliárd dollárra zsugorodott az időszakban. Az 1,38 dollárról 74 centre zsugorodó egy részvényre jutó eredmény (EPS) ezzel jócskán elmaradt a Refinitiv 80 centes elemzői konszenzusától.

Fotó: Nikolas Kokovlis/AFP

A San Franciscó-i székhelyű pénzintézet a szektortársakhoz hasonlóan a közelgő borúsabb időkre – és a nem teljesítő hitelek szaporodására – készülve jelentős, 580 millió dolláros céltartalékot képzett a negyedévben. Ez jelentősen rontotta eredményét az egy évvel korábbihoz képest, amikor még 1,26 milliárd dollárt szabadított fel biztonsági tartalékaiból. Az emelkedő kamatkörnyezet közben lehűtötte a lakáspiacot is, így a jelzáloghitelezés lassulását is megérezte a nagybank. Azzal együtt is, hogy nem kamat jellegű kiadásait mintegy 400 millióval, 12,9 milliárd dollárra faragta le a hitelintézet.

Bevételei 16 százalékkal apadtak éves alapon, a 17,03 milliárd dolláros tényadat félmilliárddal szűkebb lett a visszaesést egyébként helyesen előrejelző piaci várakozásnál.

Arra számítunk, hogy a hitelezési veszteségek növekedni fognak a jelenlegi rendkívül alacsony szintről, de még nem látunk jelentős romlást sem a fogyasztói, sem a kereskedelmi hitelportfóliónkban

– hangsúlyozta a kilátásokat illetően Charlie Scharf vezérigazgató.

Szerinte ezzel együtt a társaság profitálni tud majd a magasabb kamatkörnyezetből, mivel a nettó kamatbevételek növekedése várhatóan bőven ellensúlyozni tudja a nem kamatjellegű bevételekre nehezedő rövid távú nyomást. A pénzintézet vezetősége idén 20 százalékkal emelkedő nettó kamatbevétellel számol.

A befektetőket inkább a csaknem felére zuhanó profitra reagáltak, a Wells Fargo részvényei így 3,5 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben péntek kora délután.

A Citigroup menti a bankok becsületét

Lényegesen kedvezőbb képet fest a Citigroup teljesítménye. A harmadik számú amerikai pénzintézet profitja ugyan 27 százalékkal, 4,5 milliárd dollárra apadt a tavalyihoz képest, az igencsak visszafogott elemzői várakozásokat azonban ezzel együtt is sikerült felülmúlni. A Refinitiv adatbázisában szereplő elemzők 2,19 dollárról 1,66 dollárra zsugorodó EPS-t vetítettek előre, a 2,19 dolláros egy részvényre jutó eredmény ehhez képest pozitív meglepetést okozott. A befektetők rögtön két százalékkal rántották feljebb a részvény árfolyamát az elektronikus kereskedésben.

Fotó: Shutterstock

A mérséklődő profitszám mögött a versenytársakhoz hasonlóan a kockázati költségek megugrása, valamint a piaci hullámzások miatt gyengélkedő befektetési banki tevékenység áll. A társaság a június végén zárult három hónapban 375 millió dollárt különített el az esetlegesen nem teljesítő hitelek fedezésére. Tavaly még 2,4 milliárd dollárt szabadított fel ilyen jellegű tartalékaiból a pandémiás helyreállást követően.

A befektetési banki üzletág bevételei eközben 46 százalékkal estek vissza, és mindössze 805 millió dollárral járultak hozzá az összbevételhez. A piaci volatilitás jót tett viszont az értékpapír-kereskedelmi szegmensnek, ahol negyedével megugró, 5,3 milliárd dolláros forgalmat jelentett a Citi.

Mindezeknek köszönhetően a Citigroup – a négy, már jelentő tengerentúli nagybank közül egyedüliként – bevételnövekedésről tudott beszámolni, 17,75 milliárdról 19,64 milliárd dollárra javuló összbevétellel.

A kihívásokkal teli makro- és geopolitikai környezetben csapatunk erős eredményeket ért el, és likviditásunk, hitelminőségünk és tartalékszintünk miatt jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy átvészeljük a bizonytalan időket

– értékelt Jane Fraser vezérigazgató.