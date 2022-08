Közép-Kelet Európa meghatározó indexe a CETOP, mely a 24 legnagyobb piaci kapitalizációjú és forgalmú régiós vállalatot tartalmazza. A régiós tőzsdék (magyar, lengyel, cseh, román, horvát, szlovén) részvénykosara az év eleje óta markánsan alulteljesítő az 50 legnagyobb nyugat-európai vállalatot lefedő indexel szemben.

A CETOP közel 20 százalékos árfolyamvesztése több, mint 8 százalékkal haladja meg a EURO STOXX 50 értékcsökkenését, ami jelentős mértékben annak tudható be, hogy az ukrán-orosz háború negatív hatásai a térségben éreztetik magukat leginkább. A régiós országok közül a bukaresti értéktőzsde teljesítménye tartózkodik egyedüliként pozitív tartományban (+3 százalék), míg egyaránt kétszámjegyű veszteséget halmozott fel a varsói és budapesti tőzsde. Az országspecifikus hatások széles spektrumon mozognak, hiszen az energiaellátottság, az Európai Unió forrásaihoz történő hozzáférés, jegybanki folyamatok, valamint a külön-és extraadók eltérő módon jelennek meg és hatnak a helyi vállalatokra. Az év eleje óta tapasztalt részvénypiaci mozgások, azonban historikusan is kedvező értékeltségi szinteket eredményeztek. További pozitívum a CETOP-al kapcsolatosan, hogy kiemelkedően magas, több mint 40 százalék a pénzügyi szektor aránya az indexen belül, így az eurozónához mérten magasabb régiós alapkamatszint a bankszektor profitabilitását növelheti. Közel 20 százalékos súllyal szerepelnek energiaszektorban tevékenykedő vállalatok, amelyekre a nyersanyagárak megugrása hat pozitívan. Ezt a kedvező képet támasztják alá az Erste Group és a Mol negyedéves gyorsjelentéseiből kiolvasható adatok is a régióról: az emelkedő kamatkörnyezet és bővülő hitelezés a marzsokra hatott pozitívan, a régióban meghatározó bank nettó eredménye az egymilliárd eurót is meghaladta az első félévben.

A MOL második negyedévben elért 484 milliárd forintos eredményénél fontosabb, hogy az első félév után a menedzsment optimistább lett és a korábbihoz képest pozitív irányba módosított az előrejelzésén. Az eddig várt 2,8 milliárd dollár körüli EBITDA-val szemben már 3,3 milliárd dolláros eredményre számítanak. A régióban természetesen negatív irányba mutató kockázatok is jelen vannak, hiszen a háborún túl a recessziós félelmek, a növekvő energiaárak okozta sokk hatásai is nehezen kalkulálhatóak.

A CETOP és Eurostoxx50 Indexek egymáshoz viszonyított teljesítményére szintén hatással lehet, hogy több leminősítés is érkezett a nyugat-európai országok részvénypiacaival kapcsolatban. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy a UBS stratégái semlegesre módosították az olasz és német részvények értékelését, továbbá a Bank of America elemzése szintén rontott az európai részvények kilátásán, mely az eddigi semleges értékelésről negatívra módosult.