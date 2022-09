Nagy napra virradnak szerda reggel az egykori Random Capital ügyfelei, hiszen a holnapi webináriumon részletesen megismerhetik az Erste Bank befektetési szolgáltatásait és online kereskedési rendszerét.

Mint ismert, augusztus elején jelentette be a pénzintézet befektetési cége, az Erste Befektetési Zrt., hogy október elsején egyesül a Random Capitallal, aminek eredményeként a Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú hazai brókercége jön létre. A bejelentéskor a társaság hangsúlyozta, hogy az egyesülés részleteiről szeptemberben további tájékoztatást kapnak az ügyfelek. A hírről annak idején a VG is beszámolt.

Amint lapunk kérdésére Pálosi Márta, az Erste vezető kommunikációs szakértője kora délután megerősítette, a brókercég már szeptember elsejétől egységesítette az internetes kereskedés díjait, és bevezette az új online számlacsomag díjjegyzékét is, amely a Random Capitaltól érkezett ügyfelek számára is irányadó valamennyi díjtétel esetében. A változások a kereskedés díjait is érintik a hazai és a külföldi piacokon egyaránt.

Az Erste egyébként – amint Pálosi Márta kiemelte – saját online kereskedési rendszere, a NetBroker indulása, vagyis 2006 óta nem alakította át nagyobb mértékben az online díjait.

Az új díjstruktúra az Erste jelenlegi diszkontszolgáltatásait (Hozamplaza) harmonizálja a Random díjaival, az új online üzletágban pedig már az Erste ügyfélkiszolgálási standardjai érvényesülnek.

Ezeken a platformokon – mint megtudtuk – az ügyfelek eddig is egyfajta diszkont-brókerszolgáltatást kaptak, ugyanis alacsonyabb díjakkal kereskedhettek egyes részvénypiacokon az interneten keresztül, ám kijelölt bróker, üzletkötő vagy bankár szolgáltatásai nem tartoztak a számlájukhoz.

A Random ügyfelei jövő december 31-ig mentesülnek a számlavezetési díj megfizetése alól, számukra díjkedvezményt biztosít a cég.

Az egyesülést követően a Random ügyfelei is hozzáférhetnek majd az Erste eddig számukra el nem érhető szolgáltatásaihoz, a rendszeres havi megtakarítástól a befektetési alapok széles köréig, használhatják kiterjedt fiókhálózatát, tanácsadói és szakértői csapatát, élvezhetik azokat az előnyöket, amelyeket egy nagy kereskedelmi bank nyújt.

Az ügyfeleket részletes levélben és külön weboldalon arra is figyelmeztették már – közölte a PR-szakértő –, hogy az első belépéskor szükségessé válhat a különböző szolgáltatási nyilatkozatok megújítása is.

A nyilatkozatok általában online csatornán intézhetők, csak néhány speciális esetben lesz szükség személyes találkozóra. A Mifid-nyilatkozat szerencsére nem tartozik a speciális körbe, így az is kitölthető online.

A VG kérdésére a bank kommunikációs szakembere azt is elmondta, hogy ha az ügyfél mindkét szolgáltatónál rendelkezett azonos évben nyitott tartós befektetési számlával (TBSZ), akkor a két számlát technikailag külön számlákként kezeli majd a NetBroker, jogilag viszont egy TBSZ-nek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a két TBSZ csak egyben törhető fel, miközben külön azonosítóval lehet belépni rájuk, ám a Randomtól áthozott TBSZ-re érvényes a 2023 végéig tartó díjkedvezmény. Kérésre a két számla összevonható.

Az esetleges lemorzsolódást firtató kérdésünkre az Erste PR-szakértője elmondta, hogy szerinte

a brókercég új online számlacsomagja a hazai piacon összességében az egyik legjobb ár-érték arányú szolgáltatást kínálja.

Ennek híre nyilván abban is szerepet játszik, hogy a Random a megvásárlását követően is folytatta bővülését. Emellett persze a biztos banki háttér is vonzóbbá tehette a céget – mutatott rá Pálosi Márta.

Egy szó mint száz, lemorzsolódást nem tapasztalnak.

Július végén a Random közel 33 ezer értékpapírszámlát és mintegy 108 milliárd forintos megtakarítási állományt kezelt, míg az Erste pénz-, tőkepiacok és vagyonkezelés divíziója több mint 297 ezer értékpapírszámlán 2894 milliárd forintot meghaladó értékű vagyont menedzselt.