Óriási összegű részvényvisszavásárlási programról döntött a T-Mobile US igazgatósága, ennek keretében a következő egy évben 14 milliárd dollár értékben veheti vissza saját részvényeit a Deutsche Telekom amerikai leánycége.

Fotó: Chip Somodevilla/Getty images

Az amerikai távközlési társaság a keretösszeget 2023. szeptember 30-ig használhatja fel erre a célra az igazgatóság felhatalmazása alapján. A vásárlásokat készpénzből, valamint kötvénykibocsátásból, illetve egyéb hitelfelvétellel finanszírozza a vállalat, amely az elmúlt években a Deutsche Telekom profitjának mintegy felét szállította.

A sajátrészvény-vásárlási program (SRV) elindítására az elemzők is számítottak már egy ideje. A Morgan Stanley elemzője, Simon Flannery nemrégiben megjegyezte, hogy a T-Mobile US vezetése egy tavalyi elemzői konferencián utalást tett arra, hogy 2023-2025 között akár egy 60 milliárd dollár összértékű visszavásárlásról is dönthet.

A telekommunikációs cégnél futó korábbi, három éves SRV-programot a versenytárs Sprint felvásárlásakor függesztette fel a T-Mobile. Ezt a tranzakciót 2020 tavaszán zárta le a társaság. Iparági szakértők és elemzők akkoriban meglehetősen szkeptikusak voltak az akvizícióval kapcsolatban a Sprint előfizetői bázisának állapota, valamint az ügyletnek a T-Mobile pénzügyi helyzetére gyakorolt hatása miatt.

A T-Mobile az utóbbi időben azonban a Wall Street kegyeibe férkőzött, és számos elemző szerint a vállalat előnyben van a riválisaival, a Verizonnal és az AT&T-vel szemben a hálózat minőségét tekintve. Ez pedig részben éppen a Sprint-felvásárlással megszerzett spektrumnak köszönhető.

A T-Mobile idén a parketten is maga mögé utasítja versenytársait, 25 százalékos erősödéssel messze a legjobban teljesít a nagy amerikai távközlési szolgáltatók részvényei közül. A Verizon árfolyama ötödével, az AT&T kurzusa pedig 10 százalékot zuhant az év elejétől.