Megszaladt a Polyduct profitja az első fél évben

A műanyagipari gyártócég dinamikus növekedésről számolt be az árbevétel és a profit soron is, és egész éves céljainak teljesítésével is kifejezetten jól áll.

1 órája | Szerző: K. T.

Minden főbb eredménysoron dinamikus bővüléssel és a vezetőség éves terveinek megfelelő időarányos teljesítménnyel zárta ez első fél évet a Polyduct. Fotó: Polyduct A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán forgó, műanyag- és fémipari termékeket gyártó vállalat forgalmát két és félszeresére, kétmilliárd forint közelébe tornászta fel. Ezen belül az exportértékesítés megduplázódott, 200 millió forintra ugrott. A három meghatározó üzletág közül az urbanizációs termékek (például kültéri bútorok, játszótér elemek, hulladéktárolók) adták az árbevétel csaknem hattizedét, a vízipari termékek a negyedét, az ipari kooperációs termékek pedig a fennmaradó 16 százalékot. A legnagyobb, 45 százalékos bővülést a vízipari szegmensben érte el a társaság. Ugyan a kiadások a bevétel dinamikáját is meghaladó mértékben, majdnem háromszorosra nőttek, az üzemi eredmény még ezzel együtt is 80 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az EBITDA eközben másfélszeresére, 274 millió forintra hízott. Az időszakot 230 millió forintos adózott nyereséggel zárta a vállalat, éves alapon kevés híján megkétszereződött. A társaság ezzel kifejezetten jól áll a vezetőség által a teljes évre kijelölt eredménycélok teljesítésével is. Az egész évre kitűzött 3,5 milliárdos bevétel 56 százaléka, a 422 milliós éves EBITDA kétharmada jött össze az első hat évben, míg az egy részvényre jutó, 2242 forintos megtermelt nyereséggel a 2022-es terv 85 százaléka teljesült féltávnál. A társaság a féléves beszámolójában közölte azt is, hogy peren kívül megállapodott alapanyag-beszállítójával, a Resinex Hungary Kft.-vel egy több éve vitatott hibás szállítás rendezéséről. A meglehetősen illikvid részvénnyel csütörtök kora délután csak egyetlen, 30 ezer forint értékű ügyletet kötöttek, ám ez is elég volt ahhoz, hogy 9 százalékkal lerántsa az árfolyamot. A Polyduct-részvények kurzusa idén már 29 százalékot esett.

