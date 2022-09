A kamatemeléssel és a gazdasági visszaeséssel kapcsolatos félelmek hatására rendkívül felgyorsult a kivonulás az európai befektetési alapokból a nyár elején – derül ki az Európai Alap- és Vagyonkezelők Szövetségének (EFAMA) havi statisztikájából.

Fotó: Shutterstock

Az uniós alapkezelői szövetség adatai szerint júniusban 72 milliárd eurót váltottak vissza befektetési alapjaikból az európai megtakarítók, ami – a 2020. márciusi, pandémiás pánikot leszámítva – 2008 óta a legnagyobb mértékű tőkekivonás. Májusban még „csak” 36 milliárd eurós mínusszal zárult az értékesítés a kontinensen.

A nyár eleji nagy pénzkivonás leginkább a kötvény- és a részvényalapokat érintette, amelyekből 37,6, illetve 29,3 milliárd euró távozott. A kötvényeszközöktől a jegybanki kamatemelések, a tőzsdei termékektől pedig a recessziós aggodalmak tántorították el a befektetőket Bernard Delbecque, az EFAMA gazdasági és kutatási főigazgatója szerint.

A tőkekivonás a többi kategóriát sem kerülte el, a mértéke viszont az előbbiekhez képest lényegesen kisebb volt. A kötvényalapokkal nagyjából azonos méretű vegyes alapokból mindössze 4,4 milliárd euró szivárgott el, májushoz hasonlóan. A pénzpiaci termékekből az előző havi 12 milliárdos tétellel szemben csupán 7,5 milliárdot váltottak vissza, a legkisebb összvagyonnal rendelkező ingatlanalapokból pedig egymilliárd eurót vettek ki. A külön kategóriába nem sorolt, egyéb típusú eszközökbe 7,8 milliárd euró friss tőke érkezett júniusban.

Mivel a piaci árfolyamok sem kedveztek a befektetőknek, az európai alapkezelők összvagyona júniusban 3,7 százalékkal apadt, az első fél évet így 19 476 milliárd eurós kezelt állománnyal zárta a szektor, folytatva az első negyedéves mélyrepülést.

Az idei év első fele nem vonul be sikertörténetként az alapkezelők könyveibe, 2021 vége óta ugyanis csaknem 2500 milliárd euróval csappant meg a portfóliómenedzserek kezelése alatt lévő állomány. Ez bő 11 százalékos visszaesés.

Leginkább a részvényalapok szenvedték meg a megugró inflációval, háborúval és borús gazdasági kilátásokkal tarkított időszakot, összvagyonuk 16 százalékkal zsugorodott. A kötvény- és vegyes eszközök egyaránt 13 százalékos veszteséget könyvelhettek el, de még a pénzpiaci alapok eszközértéke is mintegy 6 százalékkal erodálódott. Egyedül az ingatlanalapok tűnnek a mostohább környezetben is megingathatatlannak, a tőkekivonás dacára is 4 százalékos bővülést elérve.