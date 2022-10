A Tesla részvényárfolyama ötszázalékos eséssel jelezte azt a csalódást, ami a piacot érte a vártnál szerényebb harmadik negyedéves teljesítmény, valamint a cég által felvázolt jövőkép láttán. Elon Musk alapító-vezérigazgatónak a szerdai amerikai piaczárást követően közzétett gyorsjelentést követő konferenciabeszélgetésen elhangzott szavai sem hatottak nyugtatólag.

Elon Musk, a Tesla első embere legyőzhető kihívásként kezeli a recessziós veszélyt.

Fotó: Getty Images

A világgazdaság jelenlegi enervált állapota az elektromosautó-gyártó fejlődési dinamikájára is hatással van, hiába állítja Musk, hogy a Tesla recesszióálló, a globális visszaesés hatásai nála is érvényesülnek. De még nem most, hiszen a Teslák iránti kereslet erős marad a negyedik negyedévben is, ezen nem változtat sem a recesszió, sem a járművek magas ára – húzta alá a világ leggazdagabb embere.

Erre utal az éves összevetésben 50 százalékkal megnőtt termelés, ami a sanghaji Gigafactory most zárult kapacitásnövelésének, valamint a houstoni és a Berlin melletti Grünheidében lévő óriásgyárak üzembe állásának köszönhető.

A logisztikai lánc viszont nem képes lépést tartani a Tesla által diktált tempóval,

a megrendelt járművek átadásával, a szállításokkal is problémák vannak, ami hátráltatja az ambiciózus célok elérését.

Már a folyó üzleti évet is érintik a beszállítói hálózattal kapcsolatos gondok, ezzel magyarázható, hogy a Tesla nem tudja teljesíteni az idei értékesítési tervét. A cég idén eddig 908,6 ezer járművet adott el világszerte, míg a tavalyi évben összesen 936 ezret. Az 50 százalékos pluszteljesítményhez az 1,4 milliós darabszámot kellene elérni, ami a folyó negyedévben 490 ezres értékesítést feltételez.

Ezt az álmot azonban még Elon Musk sem tudja valóra váltani.

Fotó: Sean Gallup / AFP

A befektetők pedig az értékesítési adatok és a nyereségtermelő képesség alakulását figyelik árgus szemekkel, s nem túl elégedettek, amikor az üzemi árrés 30,5 százalékról 27,9 százalékra való lemorzsolódását látják. Ráadásul ennél az elemzői konszenzus is magasabb volt. Ahogy a Refinitiv elemzői várakozása a bevételeknél sem jött be, ők 21,96 milliárd dollárt prognosztizáltak, ehelyett 21,45 milliárd dollár folyt csak be a Tesla kasszájába.

Ez 56 százalékos éves bővülést és újabb rekordot jelent, ami a kapacitások bővülése miatt borítékolható volt. A Teslát is érzékenyen érintette a dollár évközi gyors erősödése, ami a harmadik negyedévben 250 millió dollárral apasztotta a nyereséget, s a negatív árfolyamhatás a jövőben is érvényesülni fog.

Ez ellen áremelésekkel védekezhet külpiacain a Tesla, azt kockáztatva ugyanakkor, hogy vevői ezt már nem tolerálják és az egyre gyarapodó, főleg kínai konkurencia termékeire váltanak. Mondjuk nem az Egyesült Államokban, ahol azért már az ingerküszöböt karistolgatja a Tesla legolcsóbb modelljének 49 ezer dolláros alapárával.

A Tesla közleménye szerint

a nyersanyagok drágulása is jelentősen növelte a költségeiket,

nyomot hagyva az adózott eredményen. Ami 3,29 milliárd dollár volt a júliustól szeptemberig tartó időszakban, az előző évi több mint duplája. Ha az erős dollár nem húzza le a profitsort, akkor ez is rekord lehetett volna, azt jelenleg 2022 első negyedéve tartja 3,32 milliárd dollárral.

Egy részvényre vetítve a korrigált profit (EPS) 1,05 dollárt volt, öt centtel jobb a FactSet elemzői becslésénél. A harmadik negyedévben a Tesla likvid tartaléka 21,1 milliárd dollárra nőtt.

Ebből egy értelmes 5-10 milliárd dollár körüli részvény-visszavásárlási programot el lehetne indítani, de erről az igazgatóságnak kell döntenie

– csillantotta fel a lehetőséget Musk.

A többéves átlagban 50 százalékos termelésbevétel-nyereség növekedési tempó fenntartását ígérő Tesla a harmadik negyedévben 35 százalékkal növelte járműértékesítését az előző három havihoz képest, ez darabszámban 343,8 ezres tételt jelent, miközben termelésük 365,9 ezer darabra nőtt.

A Tesla Semi első megrendelői decemberben vehetik át a futurisztikus járművet.

Fotó: Tesla press

Ami a termékfejlesztést illeti, az új generációs, kisebb helyigényű és nagyobb teljesítményű 4680-as akkumulátorcsomagok gyártásánál lassan kezdenek felzárkózni a tervezetthez, de e téren bőven vannak még kezelendő problémák. A Teslák teljes önvezető képességét garantáló Full Self Driving funkció fejlesztése gőzerővel folyik, de azt Musk is elismerte, hogy ez a kényelmi szolgáltatás legfeljebb jövőre lesz kész, de akkor biztosan.

Jelenleg 160 ezer autójukban tesztelik folyamatosan a rendszer béta verzióját.

Elektromos nyergesvontatójuk, a Semi kiszállításai decemberben indulnak,

s 2024-ben már 50 ezer ilyen jármű róhatja Észak-Amerika útjait. Musk elmondta, hogy a Tesla kisteherautójának, a Cybertrucknak a gyártása a jövő év közepén kezdődik.