A BUX index a múlt pénteki kereskedést már 40 430 forintnál zárta, és rövid távon kirajzolódott egy emelkedő trend. A további emelkedésnek technikai alapon vizsgálva nagy a valószínűsége, az október során kialakult trend stabil vételi erőről árulkodik, a következő erős ellenállászóna 43 500-44 000 pont magasságában húzódik.

Hetekig tartó oldalazás után kitört felfelé az OTP árfolyama. Nagy lendülettel indult az emelkedés 8200 forintról, a pénteki kereskedést pedig már 8940 forintnál zárta az árfolyam. A következő ellenállászóna 9400-9500 forint környékén található, ennek a szintnek az áttörésével május óta tartó sávból indulna el felfelé az árfolyam. Ebben az esetben a 10 000 és 10 500 forintnál húzódó ellenállásokat vehetné célba a bankpapír.

Izgalmas szinteken az OTP kurzusa

Július és augusztus során a 2780–3000 forint közötti zónában mozgott a Mol árfolyama, ahonnan szeptember elején elindult lefelé, és a hónap végére 2320 forintig esett. Ez a szint az idei év során több alkalommal (februárban és májusban) is erős támasznak bizonyult, most is ezen a szinten alakított ki egy támaszt az árfolyam, és meredek emelkedésnek indult.

Az árfolyam lendülete azonban elakadt 2700 forintnál, az elmúlt két hét során visszazuhant 2400 forintig, ahol egy támaszt is kialakított, a 2320–2400 forint közötti zóna erős támaszként értékelhető.

A Richter-papírok árfolyama 6500–7700 forint között oldalazott hónapokon keresztül. Július elején elindult felfelé a kurzus, és sikerült a 7700 forintos szintet is áttörnie. Augusztus elején elakadt az emelkedés 8400 forint magasságában, majd egy korrekció során visszaesett az árfolyam 7100 forintig. Itt kialakított egy támaszt szeptember végén, és emelkedés indult.

A pénteki kereskedést már 8030 forintnál zárta az árfolyam, a technikai kép alapján van tere a további emelkedésnek. A következő ellenállás 8450 forintnál található.

A Magyar Telekomban az év közepén megkezdődött eső trend egyelőre töretlen, rövid távon sem mutat enyhülést az eladói nyomás. Az árfolyam szeptember közepén érte el a 300 forintnál húzódó erős támaszt, amely gyorsan elesett, még egy rövid visszapattanás sem érkezett a szintről. A múlt pénteki kereskedést 282,5 forintnál zárta a részvény, jelenleg 13 éves mélyponton jár az árfolyam, a következő erősebb szint 270 forintnál található.