Több területen már a 2021-es egész évi értékesítési adatokat is túlszárnyalta az idei év első kilenc hónapjában az AutoWallis csoport, így továbbra is masszív növekedési pályán mozog a magyar tőzsde autós vállalata. Az értékesítés terén a legnagyobb bővülést a nagykereskedelmi üzletág érte el: 35,3 százalékkal, 16 759 darabra ugrott az eladott gépjárművek száma, ami már most meghaladja a tavaly egész évben értékesített 16 501-et. A növekedés kizárólag organikus volt, amelyhez a legnagyobb mértékben a SsangYong járult hozzá a maga 117 százalékos bővülésével.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kiskereskedelmi üzletág az első kilenc hónapban 10,3 százalékkal több, 5735 új és 15,9 százalékkal több, 1396 használt gépjárművet értékesített. Az üzletág teljesítményét a második és a harmadik negyedévben a szlovén Avto Aktiv is erősítette, de organikusan is 3,2 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Ez különösen figyelemreméltó úgy, hogy a gyártói kapacitások még mindig elmaradnak a járvány előtti időszaktól, és a magyar személyautó-piac eközben 9 százalékkal csökkent a DataHouse adatai szerint.

Az AutoWallis által értékesített gépjárművek száma 27,1 százalékkal, 23 890 darabra ugrott az első három negyedévben.

A kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 27,6 százalékkal, 121 468-ra emelkedett, de az áprilisban lezárt szlovén Avto Aktiv-akvizíció nélkül is 3,9 százalékos organikus növekedés volt megfigyelhető. A Magyarországon a csoport által képviselt Sixt 63,6 százalékkal, 17 256-ra növelte a bérleti események számát, ami már most több, mint a 2021-es egész éves 15 648 darab. A bérleti napok száma is közelíti a tavaly egész éves 164 132-es értéket, miután az első három negyedévben 31,1 százalékkal, 161 252-re ugrott ez a mutató. A nyári csúcsidőszakban a flottaméret tovább bővült, így 866 darab volt az első kilenc hónapban, ami 53 százalékos növekedés.

Az már most biztosan kijelenthető, hogy az év végéig minden területen rekordértékesítési számokat mutat fel a csoport

– mondta el Ormosy Gábor vezérigazgató az első kilenc hónap trendjeit értékelve.

Kiemelte, hogy az AutoWallis nemcsak az európai, hanem a közép-európai piac átlagát is meghaladó teljesítménnyel büszkélkedhet negyedévről negyedévre, és a rekordértékesítési számok a tranzakciós hatások mellett elsősorban az organikus fejlődésnek köszönhetők. A társaság által lefedett 14 ország – ami januártól Ausztriával bővül ki – autós piaca továbbra is az európai átlag feletti emelkedést mutatja, annak ellenére, hogy az inflációs és gazdasági kilátások nem kedvezők. A piacon még mindig vannak olyan elhalasztott vásárlások, amelyek növelhetik a továbbra is kiemelkedően magas rendelésállományt, és átmenetileg az autóárak további emelkedésétől való félelem is fokozhatja a keresletet.