Hiába tartják sokan az év leggyengébb hónapjának az októbert, a tőzsdék s köztük a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) alaposan rácáfol a statisztikákra.

A BUX egy órával a zárás előtt 3,3 százalékkal emelkedik, csupa zöld a BÉT kijelzője.

A sztárpapír egyértelműen a Mol, az olajrészvény kurzusa 6 százalékos napon belüli pluszban is járt, két kereskedési nap alatt több mint 200 forinttal nőtt az árfolyama.

Remekel az OTP is, a bankpapírokért 3,3 százalékkal adnak többet a befektetők, mint hétfőn. A Richter piacán csendesebb a kereskedés, de ez is elég 2 százalék pluszhoz. A Telekom ezúttal is külön úton jár, mínuszban forognak a részvények. Az euróval jelenleg 418 forinton kereskednek. Az amerikai tőzsdéken szintén a bikák tombolnak, főleg a tech papírokat veszik, a Nasdaq 3,2 százalékos pluszban van fél órával a nyitás után, úgy fest, július óta nem látott jó napot zárhatnak az ottani tőzsdék.