A múlt héten megjelent amerikai inflációs adat nagy lökést adott a tőzsdéknek, miután az elemzők által jósolt 8 százalékos szint helyett 7,7 százalékon alakult az októberi adat, ami abba az irányba terelte a nemzetközi befektetői hangulatot, hogy túl vagyunk az infláció tetőzésén. Erre vonatkozó indirekt szignál, hogy októberben már úgy látszott, az Egyesült Államokban túl volt a csúcson a használt autók ára, és fordulat látszott ezen a piacon.

Fotó: Getty Images

Ezzel egy időben a piac optimistábbá volt, alacsonyabb kamatplafont árazott a kamatemelési ciklus végére, valamint a tízéves amerikai hozam is csökkenésnek indult. Bár teljes bizonyossággal

még nem láthatjuk, hogy valóban tetőzött-e az amerikai infláció,

arra viszont jó példa volt, hogy lássuk, mekkora tőke áll készenlétben befektetésre várva – a Nasdaq Composite index múlt pénteken 7,35 százalékot ugrott az infláció tetőzésére vonatkozó spekuláció következtében.

Ha csak az év elejétől nézzük a benchmarknak számító tízéves amerikai állampapír hozamát, akkor azt látjuk, hogy az a 1,5 százalékos szint közeléből 4 százalékig ugrott a Fed masszív kamatemelési ciklusának közepette. Ez jelentős nyomást gyakorolt a részvényekre, különösen a hagyományosan magasabb P/E-rátán forgó technológiai papírokra.

A mondás úgy tartja, hogy nem kongatnak harangot a piac alján, ezért aki egyedi részvényekbe fektet, annak érdemes kihasználni az ilyen pesszimista időket, hogy részben vagy akár teljes egészében átalakítsa részvényportfólióját, és olyan kiváló teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaival töltse meg, amelyekhez kedvezőbb áron jut hozzá.

Az év eleje óta majdnem 40 százalékos mínuszt felhalmozó Amazon részvénye egyike lehet ezeknek. Az e-kereskedelmi óriás még október végén publikálta a harmadik negyedéves eredményeit, amelyben az látszott, hogy a növekedésért az AWS felhőalapú szolgáltatások szegmense és a reklámtevékenységeket folytató szegmens felel továbbra is, csaknem 30 százalékkal bővült éves bázison mindkét ágazat.

A gyengébb kiskereskedelmi teljesítmény ellenére a teljes árbevétel így is majd 15 százalékkal tudott bővülni éves bázison, ami közelíti a 20 százalékos növekedést, ha megtisztítjuk az erős dollár okozta árfolyamhatástól. A menedzsment szerint vélhetően továbbra is gyenge marad a kiskereskedelmi szegmens, ami párosulva a kihasználatlan logisztikai kapacitásokkal és a költségoldali nyomással lefelé hajtotta az Amazon árfolyamát a gyorsjelentés óta is. Három-öt éves időtávon nézve ez kifejezetten jó beszállóval kecsegtet a 100 dollár közeli szinteken.