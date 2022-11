Meglepő vagy sem, de befektetésként is működik a legó

A legó a befektetési aranyhoz, a részvényekhez és a kötvényekhez képest is felülteljesítő. A régi készletek mennyisége viszonylag korlátozott a másodlagos piacon, míg a múlt század hatvanas évei óta népszerű márka rajongótábora hatalmas, s a felnőttek is imádnak nosztalgiázni. Egyes ritka legószettek, akár egymillió forintot is érnek.

7 órája | Szerző: VG

7 órája | Szerző: VG

A hagyományos bölcsesség azt mondja, hogy a legjobb befektetés a befektetési arany. Vannak persze a tömbaranynál sokkal cizelláltabb megoldások, mint a numizmatikai különlegességek vagy a híres műalkotások, dedikált régiségek, netán muzeális borok. Ám azt aligha gondoltuk volna, hogy egy ritka Lego Star Wars vagy egy használt Lego Lamborghini, esetleg egy Lego Harry Potter vagy épp egy Lego Titanic még az aranynál is értékesebb lehet. Pedig egyes ritka legószettek, akár egymillió forintot is érnek. A legjobb befektetések közé tartozik a legó Meglepő tanulmányt tett közzé a Research in International Business and Finance folyóirat. Az oroszországi Közgazdaságtudományi Egyetem (HSE) közgazdászai megállapították, hogy a legó magasabb megtérülést biztosít, mint a legtöbb alternatív befektetés. A kutatók több mint kétezer bontatlan legókészlet elsődleges értékesítési adatait, online aukciós tranzakcióit és árait vizsgálták 1987 és 2015 között. Megállapították, hogy a cég antik készleteinek ára a másodlagos piacokon értékesítve évente legalább 11 százalékkal emelkedett. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP A legó egyaránt felülteljesítő volt az aranyhoz, a részvényekhez és a kötvényekhez képest is – mondja Victoria Dobrynskaya, a tanulmány társszerzője, a HSE professzora. Hozzátéve: bár az egyes készletek ára alacsony, de a játékpiac hatalmas, s a hagyományos befektetők nem ismerik ki magukat a Lego játékainak világban. Egy ritka legófigura nem csak öröm, de haszon is A kutatók úgy vélik, hogy az emberek a ritkaság és a nosztalgia miatt hajlandók sokat fizetni a régi játékokért. A legókészletek mennyisége viszonylag korlátozott, különösen azoké, amelyek filmeken, könyveken és történelmi eseményeken alapulnak. Miután ezeket a készleteket kivonták a forgalomból, a másodlagos piacon forgó játékok száma meglehetősen kicsi. A piaci szereplők pedig meglehetősen szélsőségesek: a készletek tulajdonosai sokszor nincsenek tisztában a játék értékével, míg mások minden pénzt megadnának egy elveszett alkatrész pótlásáért. Amíg a készletek szűkösek, a múlt század hatvanas évei óta népszerű Lego márka rajongótábora hatalmas, s a felnőttek is imádnak nosztalgiázni. Ezért erősen keresleti piacról beszélhetünk. A régi legó drága legó A legóárak széles skálán szóródnak a másodlagos piacon. Általában a figurák nyugdíjazása után két-három évvel indul meg a használt építőelemek áremelkedése. A hozamok évi 50 százalékos esés és 600 százalékos emelkedés között szóródnak, vagyis ez egy rendkívül spekulatív piac. Nem minden készlet teszi automatikusan gazdaggá a vásárlóját. Emellett, a befektetés jellege miatt, a hozam kiszámításakor figyelembe kell vennie a tranzakciós költségeket, így a szállítást és a tárolást is. Az is érdekes megfigyelés, hogy a kicsi és a nagyon nagy készletek ára gyorsabban nő, mint a közepes méretűeké. A legnagyobb növekedést a filmekhez (Csillagok háborúja), a híres épületekhez és az ünnepekhez kapcsolódó készletek értéke mutatja.

A piacra nem lehet csak úgy beugrani Bár a legó nagyszerű befektetés lehet, ez nem olyan piac, ahová bárki csak úgy beugorhat. A kutatás hangsúlyozza, hogy az átlagosan magas jövedelmezőség ellenére sem minden készlet sikeres a másodlagos piacon. Ahhoz igazi legórajongónak kell lenni, hogy valaki érzékelje a piaci árnyalatokat, s meglássa a befektetési potenciált egy-egy készletben.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek