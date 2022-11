A keddi amerikai félidős választások végeredménye napokig nem lesz ismert, de az első információk budapesti idő szerint már szerda hajnalban megérkezhetnek, még a fontos hazai inflációs adatok 9 órakor esedékes közlése előtt, a forintot tehát akár már a hazai piacnyitás előtt megmozdíthatják a nemzetközi kereskedésben. Ha az amerikai részvény- és kötvénypiacok nagyot lépnek, azt erős eséllyel az európaiak is követik, beleértve a hazaiakat.

A választások tétje, hogy az ellenzéki Republikánus Párt megszerzi-e a többséget az amerikai törvényhozás, a Kongresszus valamelyik házában – nagyobb eséllyel a képviselőházban –, netán mindkettőben.

A piacokat a republikánus győzelem, netán Joe Biden elnök Demokrata Pártjának a vártnál jobb szereplése egyaránt megmozgathatja. Emellett részletes elemzések állnak rendelkezésre arról is, hogy egyik vagy másik amerikai piac hogyan szokott viselkedni a menetrendszerűen érkező félidős választásokat követő hónapokban.

Infláció, recesszió, a Fed és a piacok

A helyzetet komplikálja az időzítés: a választásokat nyolc hónappal azután tartják, hogy a Federal Reserve, az amerikai jegybank megkezdte kamatai meredek emelését a nulla szintről, és még messze nem tudni, a szigorítás hova fog kifutni.

A Fed inflációmegfékező harca valószínűleg recesszióba viszi a gazdaságot, és az infláció és a recessziós aggodalmak miatt ideges közvéleményen keresztül a választási eredményeket is befolyásolja. Az utóbbiak egy újabb körben hatást gyakorolhatnak a Fed további viselkedésére. Innen származik a piaci bizonytalanság.

Nemcsak az eredményt nem tudni, hanem azt sem, mennyit áraztak már be a piacok a legvalószínűbbnek tartott eredményből, azaz a demokrata többség megszűntéből a képviselőházban. A választás fő témája a gazdaság kilátásainak elsötétedése, a Bloomberg által közölt „mizériaindex” alakulása a hírügynökség elemzői szerint 29 mandátumba és a többségbe fognak kerülni a Demokrata Pártnak.

A forintnak a republikánus győzelem a jó

Az euró ellenében a 400-as szint tartós áttörésével küzdő forint számára húsba vágó hírt a szerda reggeli inflációs adatok hoznak, az alaphangot azonban, mint általában, az euró-dollár kereszt adja meg.

Az Fx Street elemzője, Marios Hadjikyriacos megnézte, milyen hatással jártak a dollár árfolyamára hat hónapos távon a félidős választások az elmúlt három évtizedben, és nem talált szabályszerűségre, a múltból tehát nem lehet olvasni.

A jelen sajátos körülményeiből azonban igen. A Republikánus Párt előretörése, amellyel megakadályozhatnák, hogy a kormányzat költekezzen, kevesebb gazdasági túlfűtöttséget, az eddig vártnál alacsonyabb inflációt és Fed-kamatokat eredményezhet – amire a dollár gyengüléssel reagálhat.

Ha pedig a dollár gyengül, az a forintnak jót szokott tenni.

A dollárnak az se jó kilátás, hogy a republikánus többség várhatóan visszahozná az amerikai adósságplafon körüli túlfűtött vitákat, aggodalmat gerjesztve egy esetleges államcsőd miatt, és árfolyamkilengéseket okozva.

Kérdés persze, nem árazták-e be máris a piacok az erős republikánus szereplést, netán az eredménynél is erősebbet. Ha pedig a Demokrata Párt mégsem veszíti el a többségét, az tigrisugrásra sarkallhatná a dollárt. A forint ezt nem köszönné meg.

A részvénypiacok mindenképpen optimisták

A részvényekre is igaz, hogy a választási hírek megmozdíthatják őket, hiszen ellenzéki győzelem esetén kisebb Fed-szigorításra volna kilátás, és egyes szektorokat és vállalatokat is nagyban érinthet, ha a demokrata költségvetési politika béna kacsává válik.

Ám ezen a piacon egy általános öszefüggés is megfigyelhető. Az amerikai részvényeknek általában jót tesznek a félidős választások, sőt mi több, amikor demokrata elnök van, azt a „split” felállást szeretik a legjobban, ha republikánus a többség a képviselőházban, a szenátusban vagy mindkettőben – írta a Reuters.

Az S&P 500 részvényindex a második világháború óta már 19-szer, megszakítás nélkül mindig emelkedett a félidős választások utáni egy évben – jelezte a Deutsche Bank. Az Oxford Economics 18 ciklus alapján úgy számolt, hogy az index átlagos növekedése 15 százalék volt 12 hónap alatt. Még a kezdetben rémületesnek látott Donald Trump-érában is.

Mindent összeadva, ez a választás aligha lesz vízválasztó a piacoknak – írta Hadjikyriacos. A részvényekben „short-squeeze” lehet a következménye – azaz vásárlási hullám –, az idén bivalyerős dollárban pedig profitrealizálás – azaz eladás –, de egyik sem fordít trendet – vélte az elemző.

A kötvénypiacok is örülnének a republikánusoknak

Mivel republikánus győzelem esetén kisebb költekezésre lenne kilátás, kevesebb állampapír-kibocsátással, ennek a verziónak a kötvénypiac is örülne – magasabb árakat, alacsonyabb hozamokat jelentene, hacsak nem árazta be máris ezt a piac. Egy amerikai hozamcsökkenés – vagy -emelkedés – az európai piacokra is átterjedhet, ahogy az amerikai részvényindexek nagyobb mozgásai is.

Csökkenés helyett a hozamok emelkedésére akkor kerülhet sor – idézte a Reuters a Morgan Stanley stratégáit –, ha meglepetésre a Demokrata Párt nyer. Ez ugyanis nagyobb állami költekezést jelentene, még több inflációs nyomással, amit a Fednek a kamatai vártnál is magasabb szintre emelésével kellene kivédenie.