Négyéves futamidejű zöldeurókötvény kibocsátását indította el Magyarország – írja a Reuters értesülésére hivatkozva a Portfolio. A hírügynökség információi szerint ma megtörténhet a papírok árazása.

A papírok indikatív (előzetesen tervezett) árazása 285 bázisponttal magasabb az euró-dollár midswapnál. Azt egyelőre nem tudni, hogy mekkora összegben vonna be forrást Magyarország, vélhetően ez függ majd a befektetői érdeklődéstől is. Ugyanakkor zöldkötvényről van szó, vagyis a befolyó összeget csak energiahatékonysági és környezetvédelmi beruházásokra lehet fordítani. Az ÁKK új befektetői prezentációt is készített a kibocsátáshoz kapcsolódóan.

Az eddigi tapasztalatok szerint a zöldkötvény-kibocsátások mérete egy nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományosaké, vagyis nem néhány milliárd eurós, hanem inkább pár százmillió eurós értékesítésre lehet számítani.

Eddig zölddevizakötvényt jellemzően japán jenben vagy kínai jüanban bocsátott ki az ÁKK, egy euróalapú papírra volt példa még 2020-ban. Akkor a 15 éves futamidejű kötvényből 1,5 milliárd eurónyit adtak el.