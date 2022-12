Tíz éve nem tapasztalt bevételnövekedési dinamikáról számolt be 2023-as üzleti évének második, novemberrel zárult negyedéről a Nike. Az amerikai sportfelszerelés-gyártó bevétele éves összevetésben 17 százalékkal, 13,32 milliárd dollárra ugrott, felülmúlva a Refinitiv 12,57 milliárdról szóló elemzői konszenzusát.

A foci-vb döntőjében is összefutott egymással a Nike és az Adidas

Fotó: Jose Breton

Ennél magasabb tempót legutóbb 2021 negyedik negyedévében mutattak ki, de az akkori, 95 százalékos forgalombővüléshez a pandémia idején mért hiperalacsony bázis miatt nem sok köze volt a Nike-nak. Most viszont annál több. A cég a karácsonyi véghajrát még nem is tartalmazó időszakra gigantikus készletekkel készült, az előző negyedévet követően elemzők kétségeket is fogalmaztak meg afelől, hogy ezeket képes lesz-e kiszórni, illetve nem sérül-e a kelleténél jobban a profitmarzsuk.

A gyorsjelentés publikálását követő 13 százalékos árfolyamrali meggyőző választ adott erre a kérdésre.

A világ legnagyobb sportfelszerelés-gyártója 85 centes részvényenkénti nyereséget ért el a negyedévben, két centtel jobbat a bázisidőszakénál, felülmúlva a 64 centes, erős pesszimizmust árasztó elemzői konszenzust. A részvényeseknek a negyedév után 2,1 milliárd dollárt juttatnak vissza, ebből 480 milliót az immár 21. éve emelkedő osztalékfizetés, 1,6 milliárdot pedig részvény-visszavásárlási programjuk révén. Az adózott nyereség stagnált, 1,33 milliárd dollár volt.

A Nike úgy tudta akciók sorozatával felpörgetni az eladásait, hogy azzal mind a vásárlók, mind a részvényesek jól jártak.

Külön öröm számukra, hogy az akciózásokkal kevéssé törődő tehetősebb vásárlók is aktívak voltak, és az új kollekciók bevezetése is sikeres volt. Különösen az észak-amerikai vásárlók voltak aktívak, hagyományosan ők adják a Nike forgalmának oroszlánrészét.

Matthew Friend, a cég pénzügyi igazgatója a gyorsjelentés publikálását követő elemzői beszélgetésen elmondta, hogy a Black Fridayt és a Cyber Mondayt felölelő kereskedelmi nagyhéten rekordot döntöttek Észak-Amerikában, valamint az Európát, a Közel-Leletet és Afrikát felölelő régióban, ahol 75 százalékkal bővültek az eladások.

Ebben természetesen a Katarban lebonyolított labdarúgó-világbajnokságra való szurkolói felkészülés is szerepet játszott, és bár ezt a versenyt az eleve több válogatottat öltöztető Nike minden bizonnyal megnyerte, a végén mégis a fő rivális örülhetett, hiszen a nyertes Argentínát a németek, a vesztes franciákat pedig a Nike öltöztette.

Matthew Friend a recessziós fenyegetések ellenére bizakodóan szólt a kilátásokról, a Nike a tavaszi szezont a beszállítói-gyártási lánc helyrebillenésével felkészülten kezdheti, a termékek megfelelő mennyiségben és gyorsabban érkeznek a raktáraikba. Pozitívumként értékelte, hogy a legjövedelmezőbb piacukon, azaz Kínában a kormány most – a járvány erősödésének időszakában – elengedni készül a zéró-Covid-politikáját, ami a lezárt negyedévben 3 százalékkal visszaesett eladásokat is felpörgetheti.

A profitmarzsra jelentős nyomást helyező erős dollárárfolyamról is lassan már múlt időben lehet beszélni, ahogy költségoldalról a logisztikai költségek mérséklődése is egyre inkább támogatja a profittermelést.

A bruttó árrés a tárgyidőszakban 45,9-ről 42,9 százalékra csökkent, ezt az eróziót azonban az elemzők szerint is megállíthatja a társaság.

A jövő májussal záruló 2023-as üzleti évben növekvő forgalommal számolnak, ám korábbi prognózisukkal szemben a tíz százalék feletti tempót egy számjegyűre mérsékelték, de részletekbe nem mentek bele.