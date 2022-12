Kína városaiban gyors ütemben bővítik új ágyakkal a kórházak kapacitását, és lázszűrő klinikákat építenek, mivel gyorsan terjed a koronavírus-járvány.

Védőmaszkos utas egy pekingi pályaudvaron. Sokan önként vonulnak karanténba, hogy ne fertőződjenek meg.

Fotó: Vu Hao / MTI / EPA

Az országban decemberben kezdték meg az eddigi szigorú zérótolerancia politikai enyhítését, amellyel három évig kordában tudták tartani ugyan a járványt, de súlyos károkat okoztak a világ második legnagyobb gazdaságának és a társadalomnak is. A korlátozások miatt nem alakult ki természetes immunitás az 1,4 milliárdos lakosságban, így most félő, hogy a gyors nyitással újabb vírusvariánsok alakulnak majd ki.

Minden új járványhullám egy másik országban új változatok kockázatával jár, és ez a kockázat annál nagyobb, minél nagyobb a járvány, és a jelenlegi kínai járványhullám nagynak ígérkezik. Kínának azonban elkerülhetetlenül túl kell esnie egy nagy járványhullámon, ha a jövőben el akarja érni az endémiás állapotot zárlatok és az ebből eredő gazdasági és politikai károk nélkül

– nyilatkozta ezzel kapcsolatban a Reutersnek Alex Cook, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Saw Swee Hock Közegészségügyi Iskolájának kutatásidékán-helyettese.

Aggodalmait osztják az Egyesült Államokban is, ahol Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője emlékeztetett, hogy a vírus mutálódásának lehetősége a Kínában való terjedése során „mindenhol fenyegetést jelent az emberekre nézve”.

A szokásosnál sokkal kevesebben utaznak a kínai fővárosban.

Fotó: Vu Hao / MTI / EPA

Pekingből hétfőn kettő, kedden öt halálos áldozatot jelentettek, a hivatalos statisztikák szerint eddig összesen 5242 ember halt meg koronavírusban. Egyre többen vonják azonban kétségbe ezeket az adatokat, tekintve, hogy milyen súlyossá vált a helyzet a korlátozások feloldása óta. Egyes kórházakat elárasztottak a betegek, a gyógyszertárak kifogytak a gyógyszerekből, sokan pedig önkéntes karanténba vonultak, ami megterheli a házhoz szállítókat.

Közegészségügyi szakértők szerint a kínai lakosság 60 százaléka megfertőződhet a következő hónapokban, és

különböző modellek szerint az egy, de akár a kétmilliót is elérheti a halálozások száma.

Az optimistább forgatókönyvvel a Hongkongi Egyetem három professzora állt elő, a pesszimistával Csou Csia-tong, a délkelet-kínai Kuanghszi tartomány járványügyi központjának vezetője, illetve az Airfinity brit tudományos információs és elemzőcég. Kínai és amerikai tudósok még májusban a Nature Medicine című szaklapban publikált tanulmányukban úgy vélekedtek, hogy 1,55 millió halott lehet abban az esetben, ha a zérótolerancia politikáját a megfelelő előkészületek, így az átoltottság jelentős emelése és a megfelelő kezelési feltételek megteremtése nélkül oldják fel.

Előrejelzésük szerint így az intenzív ellátás iránti csúcsigény elérheti a kapacitás több mint 15-szörösét. A legrosszabb azonban még elkerülhető az oltási kampány felgyorsításával. A hongkongi tanulmány szerint a halálozások száma 26-35 százalékkal csökkenhet, ha az emberek 85 százaléka megkapja a negyedik vakcinát.

Alig néhány vevő lézeng a bevásárlóközpontokban.

Fotó: Alex Plavevski / MTI / EPA

A külföldi szakértők szerint azonban valószínűleg már túl késő elkerülni a tragédiát. „Mihez kezdesz egy 5-ös erősségű hurrikánnal, amikor már csak másfél órára van tőled? Ha eddig nem tetted meg, akkor most már túl késő. Ez a járvány a következő hetekben végig fog robogni Kínán. Sajnálatos, hogy nem gondoltak erre hat vagy tíz hónappal ezelőtt. Időt nyerhettek volna, hogy jobb helyzetbe kerüljenek” – vélekedett Michael Osterhol, a Minnesotai Egyetem járványkutatással és -kezeléssel foglalkozó központjának igazgatója.

Ami a különösen veszélyeztetetteket illeti, becslések szerint több mint 160 millió ember cukorbeteg, és nyolcmillió 80 év feletti egyáltalán nincs beoltva. Amerikai és európai politikusok ugyan a színfalak mögött folytatnak puhatolózó tárgyalásokat kínai partnereikkel esetleges támogatásról, ami elsősorban a sokkal hatékonyabb mRNS-vakcinák biztosítását jelentené, Hszi Csin-ping elnök számára azonban büszkeség és presztízs kérdése a saját oltóanyagok használata. Nyíltan ezért nem is bátorítják Pekinget a nyugati vakcinák elfogadására, bár talán pozitív fordulatnak tekinthető, hogy Olaf Scholz német kancellárt novemberi pekingi látogatására elkísérte Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója is.