Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét is az AutoWallis csoport, így összességében minden téren rekordot döntött 2022-ben a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat értékesítése. A régió 14 országában jelenlevő csoport gépjármű-értékesítése és a szervizórák száma negyedével nőtt tavaly, míg a gépjárműkölcsönzés területén ennél is nagyobb bővülés volt tapasztalható: a bérleti események száma 44, míg a bérleti napok száma 29 százalékkal ugrott meg.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A társaság által értékesített gépjárművek száma tavaly jelentősen, összességében 25 százalékkal 31 303 darabra bővült.

A legnagyobb ugrást a nagykereskedelmi üzletág mutatta fel, miután 34,4 százalékkal 22 174 darabra növelte az eladott gépjárművek számát. A növekedésben már szerepet játszott a Renault Hungária felvásárlása is, amelyet az AutoWallis a portugál Salvador Caetano vállalattal közösen valósított meg. Az akvizíció az utolsó három hónapban járult hozzá a növekedéshez, de a tranzakció nélkül, organikusan is 23 százalékos volt az üzletág növekedése. Ebben nagy szerepe volt a SsangYongnak, a koreai márka esetében ugyanis 99,4 százalékkal bővült az értékesítés.

A kiskereskedelmi üzletág tavaly 7314 darab új és 1815 darab használt gépjárművet értékesített, amelyet a második negyedévtől már az Avto Aktiv is erősített.

A szlovén vállalat öt városban négy autómárkát értékesít, így a szomszédos ország kiskereskedelmi piacának jelentős szereplője, nélküle az új gépjármű értékesítés 2,6, míg a használt 4,9 százalékkal csökkent volna. Ez a teljesítmény annak fényében kiemelkedő, hogy a magyar személyautó-piac eközben a múlt évben 8,54 százalékkal csökkent. Az AutoWallis stratégiájában is diverzifikációnak köszönhetően a régió országai közötti piaci eltérések már rövid távon is kiegyenlítődhetnek.

A kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 25,7 százalékkal 163 862-re emelkedett, de az Avto Aktiv akvizíció nélkül is 2,8 százalékos organikus növekedés volt megfigyelhető.

A Magyarországon az AutoWallis Csoport által képviselt Sixt 43,9 százalékkal 22.525-re növelte a bérleti események számát 2022-ben, miközben a bérleti napok száma 28,9 százalékkal 211 511-re emelkedett. Az átlagos flottaméret 45,4 százalékkal, 877-re nőtt a tavalyi évben az erősödő turizmusnak köszönhetően.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a 2022-es értékesítési számokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezzel egy újabb rekordévet zárt a csoport, így jó úton halad meghirdetett stratégiájának megvalósítása felé. Kiemelte, hogy

a kiskereskedelemben már most meghaladták a 2025-re kitűzött 8600–9100 közötti értékesítési célszámot. A nagykereskedelemben pedig a Renault Hungária számai már a teljes idei évet erősítik, így az AutoWallis nagykereskedelmi üzletágának értékesítése már 2023-ban megközelítheti a 2025-re kitűzött 39 200–43 000 darabos célt.

A rövid távú, 2023-as prognózisokat tekintve a vezérigazgató elmondta, hogy az inflációs és gazdasági kilátások kedvezőtlen kilátásai ellenére a piacon továbbra is vannak elhalasztott vásárlások, és továbbra is kiemelkedően magas a teljesítésre váró rendelésállomány, miközben az autóárak további emelkedésétől való félelem is fokozhatja átmenetileg a keresletet.

Az átalakuló piaci kínálati-keresleti viszonyokra, a turbulens makrogazdasági környezetre és az AutoWallis stratégiájában meghirdetett ütemnél jóval dinamikusabb növekedésre tekintettel a társaság vizsgálja a korábban publikált stratégiai céljai között megfogalmazott mérőszámok módosításának a szükségességét.