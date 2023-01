Folytatódik a tavalyi év több kriptopiaci buktáján is nagy összegeket vesztő Genesis kálváriája, ezért a céget tulajdonló Digital Currency Group (DCG) más, a tulajdonában álló cégek értékesítését fontolgatja, hogy betömje azt a több mint 3 milliárd dolláros lyukat, amellyel a Genesis adós maradhat a hitelezőinek.

Fotó: Shutterstock

A DCG portfóliójában olyan cégek találhatók, mint az ironikus módon az FTX-csődjéhez és ezzel együtt az egész szektor problémáihoz lökést adó iparági kiadvány, a CoinDesk, a Grayscale kriptoeszköz-kezelő, de

a DCG-nek részesedése van egy sor kriptotőzsdében is, mint a Coinbase vagy a Kraken.

Noha az FTX bukásakor a Genesis kezdetben igyekezett minimalizálni az elszenvedett veszteségeket, pár nappal később már felfüggesztette a kifizetéseket. A DCG ezért most több mint 200 kriptopiaci startupból álló portfóliójának elemeit dobná piacra, azonban szerdán az FTX felszámolását végző vezetők is arról számoltak be a bíróságon, hogy folyamatban van a bukott vállalkozás hasonló befektetéseinek az értékesítése.

Mindez megnehezítheti mind a két bajba jutott vállalkozás tőkegyűjtésre vonatkozó terveit, különösen az iparágba vetett bizalom megrendülésével párhuzamosan. Az ügyre rálátó források a Financial Timesnak 500 millió dollárra becsülték a DCG kockázati befektetéseinek az értékét.

A Genesis tartozásainak összegét korábban nem közölték, ám azt már lehetett sejteni, hogy a cég bajban van, és az is ismert volt, hogy 900 millió dolláros összeggel tartozik a Winklevoss testvérek kriptotőzsdéjének, a Gemininek. Ehhez társul a többi között 280 millió euró a holland kriptotőzsdével, a Bitvavv-val szemben, de a Donut kriptomegtakarítási platformnak is adós maradt a Genesis.

Barry Silbert.

Fotó: Jan Haas

A 2015-ben, az egykori bankár Barry Silbert által alapított DCG az iparág egyik korai éllovasa és hirdetője volt, 2021-ben 10 milliárd dollárra értékelték

olyan befektetők, mint a Softbank, a Ribbit Capital vagy az Alphabet kockázati tőkével foglalkozó része, a CapitalG.

Cameron Winklevoss kedden nyílt levélben lemondásra szólította fel Silbertet, aki szerinte alkalmatlan a holding vezetésére. Pár órával később Silbert a részvényeseknek küldött levelében arról írt, hogy az elmúlt évben majdnem elpusztította a szektort a csalások és a bűnös magatartás példátlan hulláma, ám a DCG jelentőségteljes változások segítségével hosszú távú sikerre készül.