Több mint 5 milliárd dollár értékben azonosított az FTX-hez kapcsolódó eszközöket készpénzben és likvid kriptodevizákban a csődbe menekült cég új vezetése, mely a felszámolást végzi – közölték a vállalat ügyvédei a csődeljárásnak helyet adó bíróságon. Hozzátették, több száz, könyv szerinti értéken 4,6 milliárd dollárt érő további befektetés értékesítését is tervezik az ügyfelek kártalanítása érdekében.

Fotó: GettyImages

Ezeket az eszközöket ugyanakkor a novemberi csődvédelem idején értékelték, ám azok nem tartalmazzák a bahamai hatóságok által lefoglalt 425 millió dollárt. Az FTX ügyvédei szerint az továbbra sem világos, hogy mekkora követeléssel rendelkeznek a kriptotőzsde ügyfelei a csődbe ment céggel szemben, ám a kezdeti egy millióra becsült ügyfél helyett már mintegy 9 millió felhasználót azonosítottak.

Andrew Dietderic, a cég ügyvéde a bíróság előtt elmondta azt is, hogy a cég felszámolását végző új vezetőség – élén a korábban az Enron felszámolását is vezető John J. Ray III-mal – az alapoktól építi fel a cég pénzügyi mérlegét, ahelyett, hogy a korábbi menedzsment közléseire hagyatkozna. Mindeközben

jó úton halad a vállalat több mint 300, főként a kriptoszektorban érdekelt startupból álló nem stratégiai befektetésének pénzzé tétele is.

A Sam Bankman-Fried által ellenőrzött különböző cégek, mint az FTX vagy az Alameda Research több mint 5 milliárd dollárt fektettek különböző startupokba, de kockázati tőkealapokba is, mint például a Sequoia Capital, ami viszont az FTX befektetője volt, egyfajta önnön farkába harapó kígyóhoz hasonlatosan.

Az FTX élén jelenleg álló John J. Ray III szerint azonban a portfólióban található cégek jelentős része maga is bajban lehet az iparágat sújtó problémák miatt, és a kriptoeszközök árfolyamának zuhanása érintheti ezen – az ügyfelek kártalanításának fontos forrását adó – vállalatok értékét is. Ray még a csődeljárás kezdetén közölte, hogy a kriptotőzsde nem rendelkezett megbízható pénzügyi feljegyzésekkel és számos hagyományos vállalati ellenőrzési megoldás is hiányzott.

A csődeljárás megindítása óta az FTX több menthető egységet dobott piacra, így eladó többek között az Embed Financial Technologies, a LedgerX, az FTX Japan és az FTX Europe is, ugyanakkor az FTX.com vagy az FTX.US értékesítésére nem történt eddig kísérlet. A károsultakat képviselő egyik ügyvéd, Kris Hansen szerdán arról beszélt, hogy szóba került a tőzsdék újraindítása, ami jelentős értéket teremthet a károsultak számára, ha sikerül végrehajtani – olvasható a The Wall Street Journal összefoglalójában.

Az ügyben eljáró bíró tudomásul vette kétpárti szenátorok levelét, mely a felszámolásban részes Sullivan & Cromwell LLP ügyvédi iroda függetlenségét kérdőjelezte meg, ám azt nem megfelelő kommunikációnak nevezte, mely nem lesz hatással döntéseire az ügyben. A szenátorok problémája az volt, hogy az iroda már az összeomlást megelőzően is dolgozott az FTX-nek. Tekintve a feljegyzések hiányát a kriptotőzsdénél, az ügyvédi iroda korábbi együttműködése a vállalatnál azonban akár segítheti is az eltűnt pénz megtalálását.