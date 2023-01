A szektort megbénító kriptotél újabb jeleként Cameron Winklevoss ismét nyílt levelet tett közzé a Twitteren, melyben a Digital Currency Group (DCG) vezérigazgatójának, Barry Silbertnek az eltávolítását követeli, miután a DCG alá tartozó Genesis kriptohitelező platform mintegy 900 millió dollárral tartozik a Winklevoss ikrek ügyfeleinek, akik a Gemini kriptotőzsde hozamot generáló programjában vettek részt.

Cameron a múlt héten adott ultimátumot Silbertnek, melyben január 8-át határozta meg határidőnek, ám nem árulta el, hogy követelése nem teljesítése esetén mit fog tenni. Most már tudjuk, hogy a fenyegetés újabb nyílt levelet eredményezett, ám feltételezhető, hogy a Gemini és a Genesis között hosszas pereskedés is következhet, és a Winklevossok akár csődvédelem kérésére is kényszeríthetik a Three Arrows Capital bukásakor bajba került, a gödörből azóta sem kikecmergő Genesist.

Earn Update: An Open Letter to the Board of @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2 — Cameron Winklevoss (@cameron) January 10, 2023

A nyílt levélből kiderül, hogyan zajlott a kripto hedge fund bukása. A Three Arrows Capital a DCG egy másik termékéből, a Grayscale bitcoin trust (GBTC) papírjaiból vásárolt be a Genesistől kapott hitelek segítségével. Mivel a szabályozott GBTC közvetlen bitcoinvásárlás nélkül tette lehetővé részvényeseinek, hogy profitáljanak a bitcoin és a kriptók szárnyalásából, ezért a társaságnál összegyűjtött bitcoinok áránál drágábban lehetett a GBTC papírjaihoz jutni.

A Genesis hiteleiből vásárló Three Arrows a bitcoint GBTC-re váltotta, majd az értékesítési stop feloldását követően eladta, hogy bezsebelje a prémiumot. Később azonban a GBTC-részvények prémium helyett egyre mélyülő diszkont mellett keltek el, a hedge fund csődjét okozva. Ezt az FTX összeomlása tovább fokozta, így a Winklevoss testvérek kriptotőzsdéjét bankként használó hozamvadászok most futhatnak a pénzük után.