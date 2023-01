Amikor Elon Musk megvásárolta a Twittert, a tranzakció keretében 12,5 milliárd dolláros adósságot is a vállalat vállára rakott. Miután a dél-afrikai származású milliárdos vezetése alatt a közösségi oldal az irodái bérleti díját vagy a kirúgott dolgozók végkielégítését sem fizette ki, felmerült a kérdés, hogy a Morgan Stanley vezette bankok csoportja számíthat-e arra, hogy a cég rendesen törleszti tartozásait.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A jelek szerint az első részletet kifizette a Twitter, melynek azonban nem lesz könnyű dolga a későbbi törlesztések kifizetése kapcsán, hiszen a cég bevételei jelentősen csökkentek Musk különböző megnyilvánulásai és moderációról alkotott elképzelése kapcsán. Ezt novemberben maga Musk is elismerte, ám azt már nem, hogy ez az ő tevékenységéhez lenne köthető, szerinte aktivista csoportok áskálódnak ellene – írja a Reuters.

A bevételekkel párhuzamosan azonban a cég kiadásai is jelentősen csökkentek, miután az alkalmazottak több mint fele már nincs a cégnél a felvásárlás óta, ugyanakkor az alternatív bevételi források felhajtása – így az igazolt felhasználóknak járó kék pipa monetizálására tett kísérlet – nem járt sikerrel.

A Financial Times szerint Musk igyekszik a vállalatból fizetési szolgáltató is csinálni, ami egyesek szerint magától értetődő, hiszen több százezer felhasználónál találhatók más fizetési szolgáltatók felé mutató linkek, mások ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a szektorban már most is erős a verseny különböző alkalmazások – mint a Venmo, a Cash App és a Zelle – között.