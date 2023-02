Február 22-vel új sorozatú Bónusz Magyar Állampapírokat hozott forgalomba az Államadósság Kezelő Központ. A 2026/O sorozatszámú lakossági állampapír induló éves kamata 15,17 százalék. A kamatláb a Bónusz Magyar Állampapírra eddig is jellemző módon tevődik össze: a kamatbázis a 3 hónapos diszkontkincstárjegy (DKJ) legutóbbi négy aukciójának átlaghozama, plusz 1 százalékpont kamatprémium.

Az első (rövidebb) kamatperiódus április 21-ig tart, aznap lesz kamatfizetés is, az éves kamat időarányos része: 2,44 százalék. Utána pedig háromhavonta lesz kamatfizetés. A jelenleg is zajló kamatperiódusban évi 14,6 százalékkal kamatozó korábbi sorozat (2025/N) is népszerű volt a lakossági befektetők körében, néhány napja (február 20-án) az ÁKK – rábocsátással – fel is emelte az értékesíthető mennyiséget 655 milliárd forintra. A múlt héten a bónuszkötvényekből a lakossági befektetők 12 milliárd forintért jegyeztek, míg a Prémium Magyar Állampapírokból 10-szer ennyit vettek.